Anziani in visita al Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana

Sessanta anziani di Cesena in visita al Museo Mulino Sapignoli tra cultura, storia locale e momenti di condivisione

Una mattinata all’insegna della cultura, della condivisione e della scoperta del territorio quella vissuta al Museo Mulino Sapignoli, che ha accolto sessanta persone provenienti dal Centro Risorse Anziani di A.S.P. Cesena Valle Savio. I partecipanti hanno potuto visitare i diversi ambienti del museo: dalla sala macine alla stalla, fino all’appartamento dei mugnai Primo, Pietro e poi Michele, locali che oggi ospitano la Biblioteca comunale “Pio Campidelli”. La visita guidata, curata dagli Amici del Mulino Sapignoli Aps e dalla New Horizon Società Cooperativa Sociale, è proseguita anche nel parco del Rifugio della Massicciata, accompagnata dalla voce registrata in dialetto e in italiano del maestro Rino Salvi. Tra i partecipanti spiccavano anche alcuni ospiti particolarmente longevi: Urbano di Gattolino, 95 anni, Anna di Case Finali, 94 anni, e Giusy, 93 anni. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di incontro e socializzazione, capace di interrompere la routine quotidiana e offrire occasioni di scambio, convivialità e nuove conoscenze. Esperienze di questo tipo assumono infatti un forte valore sociale e culturale, contribuendo a contrastare la solitudine e a valorizzare il territorio. La giornata è poi proseguita con un pranzo in un ristorante locale e una successiva visita a Villa Verucchio, presso il Convento dei Frati che custodisce il secolare cipresso di San Francesco.