Anziani nel mirino: consegna collana e orologio, ma i truffatori trovano i Carabinieri ad aspettarli

I due arrestati sono domiciliati a Rimini, i fatti avvenuti nell'anconetano

Un 32enne e una 50enne, domiciliati nel Riminese, sono stati arrestati dai Carabinieri di Riccione, in relazione alla truffa subita da un 86enne nell'anconetano. L'Arma monitorava da tempo la coppia, sospettata di essere attiva nelle truffe, così nella tarda mattinata di ieri (3 marzo) una pattuglia ha monitorato i movimenti dell'auto dei due sospettati. Una volta a Montemarciano, è scattato il raggiro: in azione è entrata la donna, mentre l'uomo è rimasto in auto, pronto a ripartire velocemente. I Carabinieri sono però intervenuti e li hanno fermati, ricostruendo poi l'avvenuto: la truffa era quella del finto carabiniere, con una telefonata all'anziano per comunicargli che la sua auto era stata usata da una banda di malviventi per una rapina. Il finto appartenente all'Arma, al telefono, annunciava l'arrivo dei colleghi all'abitazione dell'anziano per accertamenti legati a oggetti sospettati di esser bottino di quella rapina. La 50enne si era fatta consegnare così una collana d'oro e un orologio, ma il piano è sfumato. Gli arresti sono stati convalidati questa mattina (4 marzo): il 32enne è ai domiciliari, la 50enne in custodia cautelare in carcere, entrambi in attesa del processo.