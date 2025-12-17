Aperitivi, concerti e dj fino all’alba: Santarcangelo saluta l'arrivo del 2026 con DiscoBorgo

Il “Capodanno in un km quadrato” diventa DiscoBorgo

Il “Capodanno in un km quadrato” diventa DiscoBorgo: la festa che da oltre dieci anni caratterizza la notte del 31 dicembre a Santarcangelo si unisce a uno dei format più riusciti e innovativi della Provincia. Con un nuovo equilibrio tra piazza Ganganelli e le vie del borgo, sarà possibile ancora una volta vivere una grande festa diffusa con una proposta musicale eterogenea, in un centro storico aperto e libero dall’orario dell’aperitivo fino alla colazione del mattino.

Per iniziare nel migliore dei modi la notte di San Silvestro, ristoranti e osterie proporranno come di consueto aperitivi e cene, piatti e drink a tema, mentre in alcuni locali e bar si troverà musica con dj per tutta la serata. La festa vera e propria comincerà alle ore 23 per poi proseguire con diverse iniziative diffuse nei locali del centro.

Sul palco centrale di piazza Ganganelli l’anteprima musicale con il live di Margo’ 80, l'unica band romagnola con un repertorio dedicato esclusivamente alla musica disco-pop degli anni ‘80, che ha caratterizzato le feste e le serate in discoteca di quel periodo.

Dopo i festeggiamenti di mezzanotte, i migliori deejay di Retropolis e Abbronzatissima apriranno le danze con due proposte musicali nella stessa piazza Ganganelli: musica italiana, pop, rock e dance anni ’80, ’90 e 2000 dal palco centrale con lo storico format del Velvet; musica commerciale contemporanea al gazebo che per l’occasione si trasformerà nel palco di Abbronzatissima, il format ideato e realizzato dal Repub, sempre presente nelle passate edizioni di Discoborgo.

In pieno stile DiscoBorgo, in ogni caso, fulcro della festa saranno i bar del centro, con una proposta musicale e artistica d’eccezione a pochi passi di distanza dalla piazza, nel cuore del centro: Oltreborgo ospiterà l'animazione curata dal progetto artistico “Sintonica”, mentre al Caffè Commercio sarà protagonista Afrogarden – Afro story di Dj Sanco. Due infine le novità, ulteriori punti che permetteranno di creare un'offerta in grado di spaziare tra diversi generi musicali per creare un’atmosfera unica: la proposta musicale del Caffè Clementino con dj Rai e Rizla – Progetto Afrofunkeggiando e la proposta del Boomerang, che allestirà un set commerciale con Tik dj e Dibla come vocalist.

“Nella cornice di un Natale nuovamente Nei luoghi dell’anima, quest’anno anche il Capodanno di Santarcangelo sarà all’insegna del territorio, del divertimento in formato locale in continuità con due format di grande successo, il Capodanno in un km quadrato e DiscoBorgo, che per la prima volta ci accompagna nel salutare l’arrivo del nuovo anno” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “Dopo qualche anno si torna al conto alla rovescia di mezzanotte accompagnati da un concerto di musica dal vivo: un momento da vivere insieme complementare alla proposta dei dj set, diversificata e di qualità per offrire a ognuno la possibilità di scegliere il ritmo della propria festa”.

La festa DiscoBorgo di Capodanno – organizzata da Città Viva per il quarto anno consecutivo – è promossa dall’Amministrazione comunale, Pro Loco di Santarcangelo e Camera di Commercio della Romagna, in collaborazione con FoCuS e con il sostegno di Fratelli Anelli, RomagnaBanca e Oltreborgo.