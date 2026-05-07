Aperto il cantiere per il restauro del Ponte di Tiberio: effettuate le prove della nuova illuminazione

Il Ponte di Tiberio sarà temporaneamente chiuso al passaggio fino alla sera di venerdì 15 maggio; da mercoledì 20 a venerdì 29 maggio compresi

Sono iniziati in questi giorni i lavori di allestimento del ponteggio per l’intervento di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, uno dei patrimoni storici e culturali più importanti di Rimini. "L’intervento - ricorda il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - permetterà di valorizzare ulteriormente la bellezza e il pregio architettonico del ponte, grazie anche alla riqualificazione dell’illuminazione, già in fase avanzata". Sono già state effettuate le prime prove delle nuove luci, "che una volta conclusi i lavori contribuiranno a esaltare ancora di più l’unicità del monumento".

Per consentire l’allestimento dei ponteggi necessari alle operazioni di restauro, il Ponte sarà temporaneamente chiuso al passaggio: fino alla sera di venerdì 15 maggio; da mercoledì 20 a venerdì 29 maggio compresi. Durante i giorni di chiusura sarà comunque possibile raggiungere il centro storico dal Borgo San Giuliano e viceversa attraverso il percorso che costeggia la Piazza sull’Acqua oppure dalla passerella galleggiante a mare del Ponte. Da sabato 30 maggio il ponte sarà riaperto e resterà accessibile per tutta la durata dei lavori grazie ad un passaggio pedonale ricavato all'interno del ponteggio.