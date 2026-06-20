Apre il nuovo ponte tra Maiolo e Novafeltria: tra scooter e Fiat 126 d'epoca, i primi storici passaggi

Il sindaco di Maiolo Fattori: "Grazie al Comune di Novafeltria per la collaborazione"

Inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata per il nuovo ponte di collegamento tra Maiolo e Novafeltria, sulla sp107. Il presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, stava effettuando il discorso di rito, quando un nubifragio si è abbattuto sulla zona. Note di colore a parte, oggi (sabato 20 giugno) è stato un momento storico per il territorio dell'Alta Valmarecchia, che ritrova un'infrastruttura chiave. Il vecchio ponte è stato demolito e ricostruito. La nuova struttura ha una lunghezza complessiva di 138 metri, tre campate di luce, la centrale di 55 metri, le due laterali di 41,5 metri, la carreggiata composta da due corsie da 3,25 metri ciascuna, con banchine laterali da un metro e cordoli destinati all'alloggiamento delle barriere di sicurezza. Il nuovo ponte è stato realizzato con travi metalliche e soletta in calcestruzzo "collaborante". A conclusione del cantiere c'è stato anche un piccolo risparmio sui 5 milioni e 350.000 messi a budget. "Dobbiamo chiudere la contabilità, ora ma anche qualche ritocco, ma l'opera è fruibile", ha rimarcato l'ingegnere Giovannini Vittori. I lavori sono durati 12 mesi: "Non definirei un ponte fatto a tempo di record, i tempi sono normali. Ci ha disturbato solo un po' il meteo, qualche piena del fiume", rilevano dalla ditta che ha eseguito i lavori del ponte.

L'inaugurazione della struttura è stata particolare, non solo per il nubifragio improvviso che ha spezzato l'afa dei 34° pomeridiani. Il taglio del nastro è stato infatti eseguito a metà ponte, per non "scontentare" nessuno.



Poi c'è stata l'apertura del lato Maiolo, con il passaggio in scooter del presidente della Provincia Sadegholvaad.

Apertura del ponte lato Maiolo

Il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad inaugura il ponte

Poco dopo l'apertura del lato Novafeltria e in questo caso è stato il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini a inaugurare il ponte, con il passaggio su una Fiat 126 d'epoca: al volante il suo proprietario, il poeta e artista locale Gigi Biondi.

L'apertura del ponte sul versante novafeltriese

Il sindaco Zanchini e il passaggio in 126 d'epoca

"Era un lavoro ambito da tanto tempo: avevamo un ponte che era praticamente una passerella", ha commentato il sindaco di Maiolo Marcello Fattori, visibilmente emozionato. Il primo cittadino di Maiolo ha ringraziato anche il Comune di Novafeltria: "Ha fin da subito sostenuto la nostra idea di buttare giù il vecchio ponte e di farne uno nuovo. Abbiamo lavorato a braccetto". Il sindaco ha allargato il concetto: "Si dice che gli enti locali non servano a nulla, che ci sia solo un gran sperperio di soldi. Invece gli enti locali costano poco più di una pro loco e quando fanno squadra, lavorando per il bene del territorio, portano a casa risultati concreti". Fattori ha sottolineato con orgoglio: "In sette anni ho inaugurato due ponti per un Comune di neanche 800 abitanti". Il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini, ha aggiunto: "Un'opera voluta fortemente anche da noi e dalla Provincia di Rimini. Il ponte unisce il territorio: è particolarmente importante per gli studenti, per i lavoratori". Il presidente della Provincia Sadegholvaad ha invece posto la sua attenzione su un'altra infrastruttura chiave per il territorio, la strada Marecchiese, che attende una vasta opera di riqualificazione. "È un'opera straordinariamente importante: dobbiamo lavorare, mettendoci meno bandierine sopra e più sostanza per il territorio". Ad ascoltare le parole di Sadegholvaad anche i consiglieri regionali di Pd e Fratelli d'Italia, Alice Parma e Nicola Marcello, nonché la deputata di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo. Tra i due partiti nei mesi scorsi c'erano state spesso schermaglie sulla nuova Marecchiese.