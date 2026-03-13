Aprilia Tuareg Racing raddoppia: Thomas Marini entra in squadra per la stagione 2026

Il pilota sammarinese affiancherà Jacopo Cerutti nel Campionato Europeo

Con un comunicato ufficiale rilasciato ieri (giovedì 12 marzo), Aprilia ha annunciato l'ingaggio di Thomas Marini, mossa che segna un netto raddoppio degli impegni per la stagione 2026 del progetto Tuareg Racing, in stretta collaborazione con la GCorse dei fratelli Guareschi.

​Marini, specialista del fuoristrada con un palmarès che vanta il titolo di Campione Italiano Raid TT 2024 e recenti successi internazionali nel Rally d’Albania e nel Transanatolia, è pronto al debutto sulla Aprilia Tuareg Rally. Il suo compito sarà ambizioso: affiancare il veterano Jacopo Cerutti nelle quattro tappe della Tout Terrain Rally Cup (il campionato europeo), che toccherà Spagna, Grecia, Romania e Italia tra aprile e ottobre.

​"Sono orgoglioso di entrare nella famiglia Aprilia - ha dichiarato Marini - Gli obiettivi sono ambiziosi. So che la moto è nuova per me, ma insieme al Team Guareschi faremo un grande lavoro di sviluppo per giocarcela in ogni gara."

​L’accordo non si limita all’Europa: Marini parteciperà infatti all'Addax Rally in Marocco a fine ottobre, test fondamentale in vista del grande obiettivo: l'Africa Eco Race 2027.

​Vittoriano Guareschi ha accolto con entusiasmo il sammarinese: "Thomas si è distinto a livello internazionale con ottimi risultati. Siamo pronti a mettergli a disposizione una moto competitiva. Inizieremo subito con i test a Riotorto per farci trovare pronti al debutto."