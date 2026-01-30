Aprire un bar o un ristorante a Rimini: il corso che prepara i futuri professionisti

Le lezioni si svolgeranno dal 2 febbraio al 26 marzo 2026

Aprire un bar, una caffetteria o un ristorante è il sogno di molti, ma per trasformarlo in un’attività di successo servono competenze, preparazione e l’abilitazione ufficiale prevista dalla legge. Il corso SAB (ex REC), organizzato da Cescot Rimini, rappresenta un’opportunità concreta e offre la formazione completa per acquisire tutto ciò che serve per gestire con professionalità un’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, garantendo sicurezza, qualità e conformità alle normative. Il corso è valido anche per aprire enoteche, fast-food, tavole calde, rosticcerie, supermercati, minimarket, rivendite di integratori alimentari, farmacie, parafarmacie o food truck (a condizione di non utilizzare prodotti preconfezionati).

Le lezioni si svolgeranno dal 2 febbraio al 26 marzo 2026, dal lunedì al giovedì, il percorso formativo prevede 100 ore di lezione, metà in aula e metà in videoconferenza, bilanciando teoria e pratica. I partecipanti acquisiscono competenze fondamentali per operare nel settore alimentare, dalla manipolazione igienica degli alimenti alla sicurezza sul lavoro, dalla prevenzione incendi all’organizzazione operativa e alla gestione amministrativa dell’attività. Le lezioni includono esercitazioni pratiche, analisi di casi reali e momenti di confronto con i docenti, e ogni partecipante riceve un kit didattico completo con manuali e dispense di approfondimento. Possono partecipare maggiorenni cittadini italiani, comunitari o extracomunitari residenti in Italia con conoscenza della lingua italiana a livello B1.

Al termine del corso, superata la verifica finale, viene rilasciato l’attestato di abilitazione alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, insieme alle certificazioni obbligatorie e facoltative relative a igiene, sicurezza e normativa HACCP. In questo modo i partecipanti possono avviare un’attività in piena conformità e professionalità.