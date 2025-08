Aquafan, Italia in Miniatura e Oltremare: i parchi della Riviera si accendono con un agosto di spettacoli e musica

Dal Maxibon Music Wave con Les Votives alla Notte con i delfini: concerti, show e avventure speciali

Il mese di Agosto nei parchi Costa Edutainment della Riviera romagnola sarà all’insegna di buona musica, arte e experience super travolgenti.

All’Aquafan di Riccione torna una nuova tappa del festival Maxibon Music Wave, domani 5 Agosto alle ore 14:30 in Piscina Onde. In scena Les Votives in arrivato da X Factor 2024. Il trio composto da Riccardo Lardinelli (voce e chitarra), Angelo Maria Randazzo (batteria) e Tommaso Venturi (basso), stanno conquistando palcoscenici importanti, anche internazionali. Porteranno all’Aquafan il loro stile unico e la loro energia. Il loro sound è un mix interessante che fonde le influenze musicali degli anni '60 e '70 (citano leggende come Beatles, Rolling Stones e David Bowie) con il rock moderno. Si definiscono con una "contrapposizione tra classe e ribellione", creando un "chic rock" che unisce raffinatezza ed energia cruda. Le hit del momento continueranno a fare tappa all’Aquafan di Riccione con nuove tappe del festival diurno Maxibon Music Wave: Boro (11 Agosto), Sarah Toscano (12 Agosto) e Mida (19 Agosto).

Giovedì 7 Agosto, nuova giornata no stop ma edizione speciale del format ‘The Long Sunset’ con parco aperto dalle 10 alle 23:30 (scivoli in azione fino alle 23). In scena, dalle 18:00 in Piscina Onde con il Doccia Party più grande del mondo e una super sorpresa in consolle. Poi dalle 19:00, Walky Fan in Walky Cup per generazioni Alpha e Zeta: sul palco arrivano Luk3 e Random. Il primo è un giovane cantante di Amici di Maria De Filippi. Classe 2003, Luk3 è amatissimo dai giovanissimi, per il suo pop contemporaneo con influenze R&B. Random è di casa all’Aquafan, visto che è riccionese d’adozione. Il cantautore italiano si è affermanto negli ultimi anni nel panorama musicale nazionale, per il suo stile unico che fonde rap, pop e R&B. In programma tante altre sorprese, dj set, interviste esclusive. La festa prosegue dalle 20:30 con la rassegna Beat Night legata alla partnership nata con Alpha Theta, che mira a valorizzare i giovani dj di Rimini Deejay Academy. Gli allievi si esibiscono direttamente sugli scivoli, con consolle portatili e splendidi giochi di luce. Ogni scivolo diventa una pista da ballo con effetti speciali.

A Rimini, mercoledì 6 Agosto, Italia in Miniatura rimane aperta invece fino alle 23, per una nuova data di “Divertente di Giorno, Magica di Notte”. Animazione, spettacolo e effetti mozzafiato con apertura dalle 10 del mattino. Trecento miniature illuminate, attrazioni in funzione fino alle 22:15, e spettacoli di danza, bolle di sapone giganti, giochi di luce, fontane luminose e effetti speciali con laser. Dalle 18:00 arrivano le truccabimbi gratuite in Piazza Italia e dalle 20:00 Venezia in miniatura, diventa un luogo incantevole, fra armonie veneziane un suggestivo giro in gondola e Piazza San Marco con lo spettacolo di bolle di sapone giganti, accompagnato da musiche barocche suonate dal vivo. Alle 20:00, nel parco miniature, va in scena il folklore con ballerini e performer e poi spazio al grande show con spettacoli di luci ed effetti speciali.

Dal 12 agosto è in programma anche un’altra esperienza super immersiva di notte, al parco Oltremare 2.0 a Riccione. Qui si può trascorrere, ogni martedì di agosto, una notte dentro il parco Oltremare alla scoperta delle novità del family edutainment park, dell’evoluzione del Pianeta e dell’uomo, per poi dormire in Dolphins World accanto ai delfini.

L’emozionante appuntamento con la “Notte con i delfini” coinvolgerà il pubblico in tre serate speciali, 12,19 e 26 agosto, dalle ore 21:00. Un’esperienza unica, in compagnia di guide esperte, per approfondire la conoscenza del mondo dei tursiopi, la loro biologia, la loro conservazione e i progetti di ricerca come ‘Delfini Metropolitani Adriatico’. Alle 23:30 tutti in Dolphins World per addormentarsi poi davanti alle grandi pareti trasparenti, in attesa di un indimenticabile risveglio faccia a faccia con i delfini e colazione per tutti.

La missione di Oltremare 2.0 è offrire esperienze uniche che uniscano cultura, educazione, emozione e divertimento, ponendo sempre un'enfasi particolare sul rispetto per la natura e gli animali. Attraverso percorsi didattici e dimostrazioni interattive, il parco sensibilizza i visitatori sull'importanza della biodiversità e della sostenibilità.