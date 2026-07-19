Aquafan si trasforma nella "Catena della Vita": centinaia di persone in acqua per dire sì alla donazione di organi

In acqua il maxi rito collettivo per sensibilizzare il pubblico e tutta l’Italia sul tema della donazione sotto le note di Viva la Vida dei Coldplay

In centinaia uniti, in acqua, mani e braccia alzati, per sensibilizzare il grande pubblico su quanto sia importante dire ‘sì’ alla donazione di organi, tessuti, cellule. All’Aquafan di Riccione oggi è andata in scena ‘La Catena della Vita’ in collaborazione con l’associazione Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e il Centro Regionale Trapianti.



Il Gruppo Costa Edutainment, impegnato attivamente nella diffusione di valori educativi e culturali, si conferma un importante veicolo di messaggi di sensibilizzazione e solidarietà. All’Aquafan di Riccione si è svolto un appuntamento unico, dal grande valore simbolico, una spettacolare catena umana prima dell'attesissimo appuntamento quotidiano con la maxi onda, che ha coinvolto centinaia di persone in un grande gesto di solidarietà collettiva, sotto le note di 'Viva la vida' dei Coldplay.



L’iniziativa nasce dalla storia e dalla determinazione di Lia Blatti che proprio all'Aquafan ha vissuto traguardi fondamentali. Il 10 agosto 2014, costretta alla dialisi, Lia ha vinto l’International Kiss Event in Aquafan. Esattamente un anno dopo, il 19 luglio 2015, ha ricevuto la chiamata per il trapianto che le ha salvato e restituito la vita. “Dopo il trapianto mi sono detta, come poter ricambiare questo grande dono che mi era stato dato? -racconta Lia Blatti - E così ho iniziato a raccontare la mia esperienza e a spiegare alle persone come una semplice parola come un ‘sì’, possa far rinascere le persone. Mi ritengo molto fortunata, dopo quattro anni di dialisi sono uscita dal tunnel e ho rivisto la luce. Penso sia importante parlare e sensibilizzare il pubblico, dagli adulti ai più piccoli. E non c’è luogo migliore, come Aquafan, per coinvolgere il pubblico che oggi è stato molto ricettivo. Oggi festeggio in questo modo i miei 11 anni dal trapianto e ringrazio tutti i donatori e anche la direzione Costa Edutainment, le persone presenti, per questo bellissimo evento”.



Una grande festa per questo "compleanno di rinascita". Dal palco della Piscina delle Onde, è stata proprio Lia a dare il via ufficiale alla catena: prendendo la mano a familiari di persone scomparse che hanno scelto, con coraggio, di donare, chi, grazie alla donazione, è tornato a vivere in serenità, lo showman Franky e i ballerini di Aquafan. “L’evento si inserisce perfettamente nella visione di Costa Edutainment che crede fermamente nell’intrattenimento educativo - spiega Patrizia Leardini, Coo Costa Edutainment - Divertirsi non esclude la possibilità di riflettere, informarsi e supportare cause vitali per la collettività. Oggi abbiamo voluto celebrare la vita e riflettere sul fatto che una semplice firma per la donazione degli organi può cambiare il destino di molte persone”.



Tra le persone presenti sul palco anche Alessandra Luppi, presidente Aido Emilia Romagna: “Grazie a Costa Edutainment che ci ha ospitato in questa giornata, per trasmettere un messaggio importante, la donazione di organi. Il ‘sì’ che possiamo dire al momento del rinnovo della carta d’identità o iscrivendosi all’associazione Aido. Oggi siamo qui per ricordare cosa significa donare. In Italia sono 8mila le persone che attendono un organo per poter vivere meglio o tornare a vivere. Questo dipende da noi e dal nostro dire ‘sì’. In questa giornata di festa e divertimento, come giusto che sia in Aquafan, c’è anche un momento dedicato al pensiero, alla riflessione, al ricordo e all’attenzione per gli altri”.