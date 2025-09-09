Area ex Forlani di Rimini, ci sarà anche ampio parcheggio: lavori a inizio 2026

È in corso la Conferenza dei servizi in merito all’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area

Ci sarà anche un’area parcheggio con dotazione tra i cento e i centocinquanta posti auto, in un contesto verde completamente riqualificato a ridosso del centro storico, nel progetto di rigenerazione dell’area ex Forlani. La zona, in cui attualmente sorge un complesso artigianale dismesso, è stata recentemente acquisita all’asta dall’Amministrazione Comunale di Rimini. Attualmente è in corso la conferenza dei servizi in merito all’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area ed è in via di approvazione il progetto per la demolizione delle strutture attualmente presenti, lavori che saranno aggiudicati entro l’anno con avvio ad inizio 2026. La seconda fase dell’intervento, oltre al parcheggio ad uso pubblico, prevede una complessiva sistemazione dell’area verde, collegamenti ciclabili, aree gioco e per lo sport.