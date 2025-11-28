Area Ex Fox di Rimini, lo stallo prosegue: lavori parcheggio riprenderanno nel 2026

La burocrazia ha contribuito allo stallo: l'assessora Ridolfi risponde in consiglio comunale

I lavori in area ex Fox per il nuovo supermercato e l'area di sosta dovevano essere conclusi nella primavera 2023. La fase di stallo continua a durare e sul tema si è soffermato il consiglio comunale, con l'intervento dell'assessora Valentina Ridolfi. L'azienda ha presentato nei mesi scorsi una nuova richiesta di modifica a un permesso di costruire precedente: attualmente si è in fase istruttoria con conferenza dei servizi ancora aperta.

La nuova proposta, ha spiegato Ridolfi, "modifica gli accordi stabiliti con il permesso di costruire approvato dal Consiglio a febbraio 2022, che prevedevano la realizzazione di parcheggi pubblici e aree private. Nell'area è già presente un parcheggio pubblico che sarà integrato nel progetto definitivo".

Di fronte al blocco dei lavori da parte del privato titolare dell'area, il Comune di Rimini ha ottenuto dalla società la disponibilità ad allestire un parcheggio temporaneo da 100 posti auto, formalizzata nell'ottobre 2023. Ad agosto 2024 è stata richiesta la sospensione del procedimento per integrare la documentazione necessaria alla conferenza dei servizi. Sono in corso i necessari approfondimenti tecnici e amministrativi. La nuova convenzione dovrebbe essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale all'inizio del 2026. La proprietà ha comunicato che i lavori di sistemazione del parcheggio riprenderanno nella primavera 2026.