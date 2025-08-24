Area lavanderia dell'hotel in fiamme, hotel evacuato per un paio di ore

I fatti avvenuti a Viserbella, con l'intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata di ieri (sabato 23 agosto), intorno alle 11, in un hotel di via Busignani a Viserbella. Un incendio è infatti divampato nella lavanderia della struttura, con l'immediato e primo intervento effettuato dal personale dell’albergo, che ha utilizzato gli estintori per contenere le fiamme. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno portato a termine le operazioni di spegnimento. Nel frattempo ospiti e dipendenti erano stati evacuati all’esterno dell’hotel, potendo poi rientrarvi dopo circa due ore, visto che il rogo ha provocato danni solo all'area lavanderia. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.