Area verde abbandonata ma ora recuperata: il giardino dell'hotel delle Nazioni riapre per l'estate

Affidata la gestione alla cooperativa sociale New Horizon

Il giardino dell'Hotel delle Nazioni, a San Giuliano Mare, è stato affidato a partire dalla stagione estiva 2026 alla cooperativa sociale New Horizon. Dal 2 giugno lo spazio di circa mille metri quadrati ospiterà spettacoli, proiezioni cinematografiche e concerti. Un intervento che si inserisce, anche grazie alla preziosa concessione dell'amministratore giudiziario Marco Tognacci, nel percorso di rigenerazione urbana di uno spazio da oltre mille metri quadrati, restituito progressivamente alla comunità. L'area, situata in posizione strategica tra il Parco Briolini e la Darsena, è stata negli ultimi anni oggetto di un importante lavoro di recupero da parte del volontariato locale, in particolare del gruppo Ci.Vi.Vo e dell'Associazione Comitato Turistico San Giuliano Mare, che ne hanno favorito la riapertura e la fruizione pubblica con iniziative culturali e momenti di aggregazione. Oggi questo percorso prosegue con il coinvolgimento della cooperativa sociale New Horizon, che si sta già occupando delle attività di pulizia e sistemazione del verde, con l'obiettivo di preparare l'area alla stagione estiva. La gestione del giardino rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione di uno spazio aperto a cittadini, turisti e associazioni, rafforzando al tempo stesso il ruolo della cooperazione sociale nei processi di inclusione e cura del territorio.

"L'affidamento a una cooperativa sociale aggiunge un valore ulteriore al progetto: oltre alla riqualificazione fisica dell'area, infatti, si promuovono percorsi di inserimento lavorativo e occasioni di partecipazione attiva, contribuendo a generare coesione sociale e nuove opportunità per il territorio", evidenzia l'amministrazione comunale. “Questo giardino racconta bene ciò che in questi anni abbiamo cercato di costruire insieme - ricorda Juri Magrini, assessore alla sicurezza e alle attività economiche -. Un'area che era abbandonata e che, grazie a un lavoro paziente e condiviso, è diventata un luogo vivo, accogliente e aperto a tutti. L'obiettivo comune è stato, e continua a essere, migliorare i servizi, la fruibilità, l'offerta e la sicurezza di uno spazio sempre più apprezzato da cittadini e turisti, collocato in un contesto di straordinario pregio: tra il lungofiume degli Artisti, la Darsena Marina di Rimini e la spiaggia. Un ringraziamento particolare va all'Amministratore giudiziario Dott. Marco Tognacci: anche grazie alla sua disponibilità e al suo impegno si è dato avvio alla trasformazione radicale di quest'area pertinenziale dell'Hotel delle Nazioni di Viale Ortigara, che dà spazio chiuso e degradato è diventata un giardino aperto alla comunità, accogliente e multifunzione. Un risultato che è il frutto di una collaborazione virtuosa tra istituzioni, volontariato e cooperazione sociale”.

“Questo intervento - dichiara Carlo Urbinati, presidente cooperativa sociale New Horizon - rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione sociale di tipo B possa coniugare qualità del lavoro e inclusione, offrendo opportunità reali a persone in situazione di fragilità. La gestione di uno spazio pubblico come contenitore culturale allarga ulteriormente i servizi che la cooperazione sociale può fare per il territorio, generando valore per tutta la comunità”.