Arena Ceccarini: boom di pubblico per “Squid Game”. In arrivo la serata di gala con Carlo Verdone e Dean Norris

La proiezione del primo episodio della terza stagione di Squid Game ha richiamato una folla numerosa e appassionata

Serata entusiasmante, quella di ieri sera nell’Arena Ceccarini, per la proiezione dell’attesissimo primo episodio della terza stagione di “Squid Game”. Un evento che ha richiamato una folla numerosa e appassionata, pronta a immergersi nuovamente nell’atmosfera intensa e carica di suspense che ha reso celebre la serie in tutto il mondo. L’Arena, gremita di spettatori, ha vibrato con le emozioni suscitate dalle immagini potenti e dall’adrenalinico intreccio narrativo, confermando ancora una volta il successo travolgente di questa saga che continua a conquistare il pubblico, episodio dopo episodio.

Tantissima partecipazione anche agli appuntamenti con i protagonisti delle grandi serie TV, che ieri pomeriggio hanno animato il Palazzo dei Congressi. Tra gli ospiti: Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Mario Ruggeri per “Blanca”; nuovamente Maria Chiara Giannetta, insieme a Francesco Di Napoli e al regista Davide Marengo, per “Rosa Elettrica”; e infine Michele Di Mauro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze, Sara Lazzaro e Sara Drago per “Call My Agent”. Un segno tangibile dell’affetto e dell’entusiasmo degli spettatori per queste importanti produzioni televisive.





Questa sera Carlo Verdone e Dean Norris all’Arena Ceccarini per il galà di consegna dei premi Excellence Awards e Maximo

Sarà una serata all’insegna del grande cinema e della serialità internazionale quella di oggi, sabato 28 giugno, con la chiusura dell’Italian Global Series 2025. L’Arena Ceccarini accoglierà infatti due icone del mondo audiovisivo: Carlo Verdone e Dean Norris, la star statunitense di Breaking Bad, che riceveranno gli Excellence Awards, prestigiosi riconoscimenti che celebreranno la loro carriera e il contributo unico al panorama cinematografico e televisivo.

La cerimonia sarà impreziosita dalla presenza di numerosi ospiti, tra cui la madrina della serata Caterina De Angelis, oltre a Elena Radonicich, Riccardo Scamarcio, Carmine Recano, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Andrea Roncato, e le star internazionali Clive Standen e Katheryn Winnick, protagonisti della serie Vikings, insieme a tanti altri volti amati dal pubblico.

La serata proseguirà con la consegna dei Premi Maximo, dedicati alla Fiction Italiana Edita. Grande protagonista sarà la serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883”, produzione Sky Studios e Groenlandia per Sky, premiata come Miglior Serie Comedy. A ritirare il riconoscimento saliranno sul palco la produttrice Morena Amato e Chiara Di Sante di Sky.

Alla stessa serie andranno anche il Premio SIAE per la Miglior Sceneggiatura Comedy, firmata da Chiara Laudani, Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Giorgio Nerone, con quest’ultimo presente alla cerimonia, e il premio per la Miglior Regia Comedy, che sarà consegnato ad Alice Filippi, Francesco Capaldo e nuovamente Sydney Sibilia, con la regista Alice Filippi a rappresentare il team sul palco.

Anche Netflix sarà premiata con due riconoscimenti importanti: il Premio SIAE per la Miglior Sceneggiatura di una Mini-serie, assegnato a Filippo Gravino ed Elisa Dondi per Storia della mia famiglia, con Elisa Dondi presente alla cerimonia, e il premio per la Miglior Regia per un Film TV, vinto da Cristina Comencini per Il treno dei bambini. Quest’ultimo film conquisterà anche il premio per la Miglior Attrice Film TV, assegnato a Barbara Ronchi per la sua intensa interpretazione.

Infine, il Premio SIAE per la Miglior Sceneggiatura di un Film TV andrà a Massimo Gaudioso e Filippo Gili per Questi Fantasmi!, produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, con Filippo Gili presente per il ritiro del riconoscimento.

L’evento è a ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. Per partecipare, è possibile registrarsi sul sito ufficialeitalianglobalseriesfestival.it.