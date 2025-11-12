Arezzo, tragedia all'asilo nido: bimbo di 2 anni muore soffocato

L’allarme è stato immediatamente dato dal personale della struttura, vani però i tentativi di soccorso

Un bimbo di 2 anni è morto oggi durante le attività all’asilo nido nel comune di Soci, in provincia di Arezzo, per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe rimasto soffocato. Non è chiaro se l’incidente sia stato provocato da del cibo o, come riferiscono alcune fonti, da un indumento, pare un giubbotto. L’allarme è stato immediatamente dato dal personale della struttura, che ha tentato di soccorrere il bambino, purtroppo senza riuscire a salvarlo. Sul posto sono intervenuti il personale medico e i Carabinieri.