Aria condizionata al pala Flaminio di Rimini: tempistiche di un anno, lo svela il sindaco

Le parole di Sadegholvaad a un convegno di Sgr

Intervenuto a un convegno organizzato dal gruppo Sgr, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha annunciato la volontà di dotare di un sistema di climatizzazione il palasport Flaminio, grazie anche al sostegno economico del Gestore dei Servizi Energetici del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso i suoi bandi. Rimini dovrà reperire le risorse, dare il via libera alla progettazione e poi al bando per l'affidamento dei lavori. Servirà un anno, ha riferito Sadegholvaad, poi il Flaminio potrebbe finalmente avere un impianto con aria condizionata per le partite disputate nei mesi più caldi.

"Io credo - le parole del sindaco - che per tutte le città l'ammodernamento del patrimonio immobiliare pubblico e la transizione energetica passino da un cambiamento culturale che generi una diversa organizzazione della macchina comunale in cui il peso delle fonti energetiche sia equivalente a quello del progetto architettonico, della funzionalità e dell'estetica. Non può essere considerato un di più, un'aggiunta dell'ultimo momento ma nell'atto di formazione del progetto deve essere immediatamente considerata una componente fondamentale o comunque pari alle altre. Anzi, la cui realizzazione determina magari la stessa forma dell'edificio stesso".