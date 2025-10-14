Arrestato 4 giorni fa, ancora sorpreso a spacciare in bicicletta: 18enne nei guai

Sequestrati 70 euro e una dose di cocaina

Un 18enne albanese, senza fissa dimora, è stato arrestato ieri pomeriggio (lunedì 13 maggio) a Rimini. Il giovane era stato arrestato nel pomeriggio di giovedì (9 ottobre) ed è stato nuovamente notato dai Carabinieri, mentre era in sella alla sua bici, in zona Marebello. I sospetti degli operatori hanno trovato conferme: il 18enne è stato così sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina una persona, nei pressi della fermata del Metromare. I Carabinieri hanno sequestrato 70 euro, i soldi che erano stati pattuiti per l'acquisto dello stupefacente, mentre il 18enne è stato arrestato.