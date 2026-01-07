Arrestato a Desenzano del Garda il killer del capotreno Alessandro Ambrosio

Il 36enne croato, ricercato per l'omicidio, è stato rintracciato e arrestato

È stato fermato nel Bresciano Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto responsabile dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato all’addome nella serata di lunedì (5 gennaio), nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna, in un’area riservata ai dipendenti ferroviari. Il sospettato è stato bloccato dalla Polizia di Stato a Desenzano del Garda, al termine di una serrata attività investigativa avviata subito dopo il delitto. Al momento del fermo l’uomo era privo di documenti di identità. Ambrosio è stato colpito con un'arma da taglio: trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.