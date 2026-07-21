Arrestato in stazione dopo un normale controllo: 35enne doveva scontare 3 anni di carcere

Gli agenti hanno scoperto che sull’uomo pendeva un provvedimento di carcerazione per condanne definitive relative a reati commessi a Rimini nel 2024 e 2025

Nel pomeriggio di ieri, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, aggregato presso la Questura di Rimini per i rinforzi estivi, ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni.

L’uomo dovrà scontare una pena di tre anni relativa a condanne definitive riportate per reati contro la persona, il patrimonio e l’Amministrazione, riferite a fatti commessi nel 2024 e nel 2025 a Rimini. Rintracciato nella nottata odierna nei pressi della stazione ferroviaria, alle ore 4.50 circa, è stato sottoposto a un controllo. Dai controlli è emerso che sull’uomo pendeva un provvedimento di cattura per essere portato in carcere.

Al termine della procedura di identificazione e della redazione degli atti di rito, l’arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale.