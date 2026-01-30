Arriva al Teatro Galli "Puccini’s Opera. Voci di donne", il nuovo progetto di Artemis Danza

Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot sono le eroine a cui è dedicato il nuovo progetto della Compagnia Artemis Danza

Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. A queste quattro affascinanti eroine, rese icone senza tempo da Giacomo Puccini, è dedicato Puccini’s Opera. Voci di donne il nuovo progetto della Compagnia Artemis Danza, in scena sabato 31 gennaio (ore 21) al Teatro Galli. Con le coreografie e la regia di Monica Casadei, questa nuova creazione pone la figura femminile al centro di un processo di reinterpretazione coreografica, visiva e musicale.

Le protagoniste sono donne tanto diverse quanto legate da un fil rouge di storie attuali e senza tempo. L’amore tragico, l’amore contrastato e osteggiato, l’amore crudele che annienta, la bramosia di possesso che porta alla distruzione: tutto questo vive nei volti, nei corpi, nei gesti delle danzatrici e dei danzatori e non smette di farci riflettere sull’attualità di storie che hanno commosso il pubblico di tutto il mondo.

Il risultato della ricerca di Artemis Danza è una danza corale ricca di impulsi e passioni, istintiva e a tratti selvaggia, che fa un uso vorticoso dello spazio e appare come visivamente piena: gli assoli sono circondati e protetti da cornici di insiemi, in una dinamica accelerata da forze propulsive che fanno vivere nel corpo e nelle viscere il dramma e le passioni delle protagoniste.

Alla partitura orchestrale di Puccini si affiancano le tracce elettroniche di Fabio Fiandrini per Bohème e Turandot e di Luca Vianini per Butterfly e Tosca che creano uno spazio sonoro avvolgente e a tratti apocalittico.

Masterclass con gli allievi e le allieve delle scuole di Rimini

Sabato pomeriggio, prima dello spettacolo, diciannove allievi e allieve di due scuole di danza della città – il Balletto di Rimini e associazione Spazio Corpo - parteciperanno ad una speciale Masterclass che si concluderà con il coinvolgimento diretto dei giovani ballerini nello spettacolo. La Masterclass è parte del “progetto Anime” che Artemis Danza porta avanti nella volontà di aprirsi ai territori che ospitano gli spettacoli della compagnia. Il progetto ha l’obiettivo di incontrare allievi delle scuole di danza, danzatori, attori professionisti e non ed inserirli come parte attiva nello spettacolo in momenti dedicati, facendo un’incursione “guidata” sul palcoscenico.