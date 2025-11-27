Arriva il Natale: che si fa? I migliori eventi del weekend a Rimini e in provincia tra mercatini, luci e piste di ghiaccio

Cosa fare a Rimini e dintorni: guida i primi appuntamenti natalizi del fine settimana

Ultimo weekend di novembre. È tempo di immergersi completamente nella tipica atmosfera natalizia, che porta con sé un ricco calendario di appuntamenti in tutta la provincia di Rimini e dintorni. Tra musica, mercatini, fiere, tradizioni ed enogastronomia, non mancano le occasioni per vivere appieno questi giorni. La redazione di Altarimini ha selezionato per voi i migliori eventi del weekend 28-30 novembre.

Rimini

Apertura Ice Village e Presepe di Sabbia

Dove: piazzale Boshovich

Quando: da sabato 29 novembre a domenica 11 gennaio

Dal 29 novembre 2025 all’11 gennaio 2026 Piazzale Boscovich a Rimini ospiterà Ice Village e il Presepe di Sabbia, in una delle edizioni più ricche e curate di sempre. Novità 2025: una cupola riscaldata con spettacoli e relax all’Ice Village e il Presepe “Kolossal”, ampliato e immersivo, con sculture alte fino a 5 metri e concerti di musica classica. Orari flessibili per visitare comodamente villaggio, mercatino e pista di pattinaggio (scopri di più).

Riccione

Apertura Lungomare Ice Park

Dove: lungomare Riccione

Quando: da sabato 29 novembre

A Riccione torna il Lungomare Ice Park, la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande d’Italia (1.650 m²), aperta dal 29 novembre tra mare e luci natalizie. Aperta feriali 15-21, festivi 10-24, Natale 15-24, con noleggio pattini (12€ adulti, 10€ bambini) e “pinguini tutor” per i più piccoli. Completano l’esperienza chioschi e la ruota panoramica “Riviera Christmas View”. Lo scorso anno l’evento ha avuto grande successo e risonanza social.

Sant'Agata Feltria

Il Paese del Natale

Dove: centro storico

Quando: domenica 30 novembre, 7 – 8 – 14 dicembre 2025

A Sant’Agata Feltria, a dicembre si svolge “Il Paese del Natale”: mercatini, presepi, spettacoli, gastronomia tipica e la Casa di Babbo Natale creano un’atmosfera magica di tradizione (programma completo).

Mondaino

Fossa, Tartufo e Venere

Dove: centro storico

Quando: domenica 30 novembre (seconda giornata)

A Mondaino, domenica 30 novembre, seconda giornata della rassegna dedicata ai sapori e alle tradizioni locali. Dalle 9.30 apertura della mostra-mercato di tartufo bianco, prodotti tipici e artigianato; alle 10 le Fosse al mulino della Porta di Sotto; dalle 10.30 canti popolari itineranti con Viva el Ball!. Pranzo con piatti tipici, poi musica e danze popolari, visite alla Fabbrica delle Fisarmoniche Galanti e ai Musei Mondainesi. Chiusura alle 17 con la presentazione del libro sui mulini (maggiori dettagli qui).

Bellaria Igea Marina

Inaugurazione Bim Christmas

Dove: piazzetta Fellini

Quando: domenica 30 novembre dalle 17:00



A Bellaria Igea Marina il Natale si accende domenica 30 novembre alle 17 in Piazzetta Fellini con l’accensione delle luminarie e la parata musicale dei Babbi Natale di InArte. Parte il “BIM Christmas 2025” con pista di pattinaggio, Prese di Sabbia, slitta di Babbo Natale, concerti, spettacoli, eventi sportivi e la Tombola Natalizia. Novità 2025: la rassegna letteraria “Regala un libro” al Teatro Astra, con incontri con autori dal 1 al 22 dicembre.