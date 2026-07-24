Arriva la parata del Rimini Summer Pride: come cambia la viabilità in città

Ecco dove saranno in vigore il divieto di sosta e il divieto di transito in auto

Meno uno all’appuntamento centrale di Rimini Summer Pride, la parata di sabato 25 luglio che celebra la decima edizione dell’evento. Il corteo, con ritrovo dalle ore 17, partirà alle ore 18 da piazzale Kennedy e attraverserà il Parco del mare e il lungomare Tintori, accompagnato da carri, musica, associazioni e realtà del territorio, per fermarsi alle ore 20 presso il Parco Federico Fellini, dove la manifestazione proseguirà fino a notte con interventi, ospiti e performance.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e garantire una corretta gestione della circolazione, nella giornata di sabato e fino alla mattinata di domenica entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità.

In particolare: a partire dalle ore 7 di sabato mattina fino alle ore 13 di domenica 26 luglio, sarà istituita la chiusura totale al traffico veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata, sul lungomare Tintori, sulla rotonda Lucio Battisti e nelle aree limitrofe, compresa via Colombo e via Beccadelli.

In particolare, i divieti riguarderanno le strade: rotonda Lucio Battisti; viale Beccadelli, nel tratto dal viale Vespucci al lungomare Tintori; lungomare Tintori, nel tratto dalla via Beccadelli alla via Bianchi; viale Colombo, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini alla rotonda Lucio Battisti; vie Giulietta Masina e “Luci del varietà”, nei rispettivi tratti dal viale Beccadelli alla via St. Maur de Fosses.

Inoltre, per consentire lo svolgimento della parata, dalle ore 7 alle ore 22 di sabato 25 luglio, è prevista anche la chiusura totale al traffico veicolare, e il divieto di sosta su: viale Colombo, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini alle vie Destra del Porto/Largo Boscovich; lungomare Tintori, nel tratto dalla via Bianchi (compresa) a Largo Boscovich, compreso; largo Boscovich/via Destra del Porto, nel tratto dal Lungomare Tintori a via Colombo.

Da segnalare, inoltre, che dalle ore 18 di sabato 25 luglio alle ore 2 di domenica 26 luglio, nel raggio di 250 metri dalla rotonda Lucio Battisti, sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro da parte di tutti gli esercizi commerciali, compresi i distributori automatici.

Le attività autorizzate potranno continuare a somministrare bevande in vetro e a consentirne il consumo all’interno dei locali, nelle aree esterne private e negli spazi regolarmente autorizzati per l’occupazione di suolo pubblico.

Nelle aree interessate dagli eventi sarà inoltre vietato introdurre o portare con sé contenitori di vetro, anche se acquistati altrove.