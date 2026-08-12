Arrivano nuovi giovani agenti di Polizia in Questura: assegnati anche alla Polstrada di Novafeltria e Rimini

Saranno in prova per 4 mesi poi saranno immessi stabilmente in ruolo

Quindici agenti assegnati alla Questura di Rimini, altri 6 alla polizia stradale di Rimini, 1 a quella di Novafeltria e 8 alla Polfer. Si tratta di allievi poliziotti che hanno da poco frequentato il 233esimo corso di formazione. Saranno d'ausilio al personale per quattro mesi: al termine del periodo di prova, saranno immessi stabilmente in ruolo.

"Tali assegnazioni - si legge in una nota della Questura - si inseriscono in un quadro di potenziamento dell’organico della Questura al fine di elevare il livello di sicurezza fornito alla cittadinanza. Per tali ragioni i nuovi Agenti, al termine del periodo di tirocinio, verranno assegnati in grande prevalenza agli Uffici operativi della Questura".