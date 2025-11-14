Arrivarono al canile di Rimini dopo gravi maltrattamenti: oggi rinate a nuova vita

Storie del Canile Cerni: Bella e Sissy, amiche inseparabili nella sventura e nella buona sorte

C'è un legame che va oltre le differenze di taglia, di razza e di aspetto. È quel filo invisibile che unisce due anime quando tutto intorno crolla. La storia di Bella e Sissy, è quella di due amiche a quattro zampe, tanto diverse quanto inseparabili, che hanno attraversato insieme il buio per arrivare finalmente alla luce. Bella, una maestosa pastora tedesca e Sissy, una piccola maltesina, entrambe nate nel 2012, avevano condiviso fin dall'inizio la stessa casa, la stessa famiglia. Ma quello che doveva essere un rifugio sicuro si era trasformato in un incubo di estrema incuria e maltrattamento, talmente grave che circa due anni fa le forze dell'ordine furono costrette a intervenire con un sequestro giudiziario. Le condizioni in cui arrivarono al canile "Stefano Cerni" del Comune di Rimini erano strazianti: Bella era gravemente sottopeso, completamente priva di pelo, mentre Sissy, pur in condizioni leggermente migliori, portava addosso i segni evidenti della malnutrizione e della negligenza. Fin dal primo momento in canile una cosa era chiara: le due cagnoline erano inseparabili. Nell'inferno che avevano vissuto, avevano potuto contare solamente l'una sull'altra, creando un binomio perfetto che le operatrici e i volontari decisero di non spezzare mai. Iniziò così per loro una nuova vita fatta di cure veterinarie, alimentazione corretta e tanto amore.



Bella ha messo su 10 chilogrammi, ritrovando la dignità di una vera pastora tedesca, e affrontando anche un piccolo intervento chirurgico, mentre Sissy è tornata in forma, ritrovando tutta la sua vivacità. Entrambe si sono rivelati cani socievoli, bravi al guinzaglio, equilibrati e pulitissimi. Passano i mesi e per Sissy arrivarono tantissime richieste di adozione, ma le volontarie tengono duro: non avrebbero separato quelle due amiche che avevano già sofferto troppo. Così lo scorso aprile lanciano un appello speciale durante l'Open Day, per cercare una famiglia coraggiosa capace di accoglierle entrambe.

E il destino finalmente ha sorriso lo scorso sabato. Dopo quasi due anni di attesa, è arrivata l'adozione perfetta. Una famiglia ha deciso di aprire il cuore a questa coppia inseparabile. E così, insieme come erano entrate in canile, ancora insieme - Bella e Sissy - hanno varcato la soglia della loro nuova vita, dalle gabbie fredde di un sequestro fino al morbido cuscino di un sofà dove ora si riposano tra le mille attenzioni della loro nuova famiglia.

La storia di Bella e Sissy è un esempio luminoso del lavoro instancabile svolto dal canile "Stefano Cerni" del Comune di Rimini. Grazie alla dedizione delle operatrici, dei volontari e del personale veterinario, ogni giorno animali in difficoltà trovano una seconda possibilità. Il canile promuove attivamente le adozioni, anche di cani adulti spesso ingiustamente trascurati, e diffonde informazioni e consigli preziosi per gli amanti degli animali. Storie come questa mettono in evidenza quanto sia fondamentale la cura e il rispetto verso tutti gli animali e che ogni adozione è un gesto di profonda umanità che trasforma la vita di chi accoglie e di chi viene accolto.