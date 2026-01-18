Ars et Labor a -2 dalla vetta, vittoria salvezza per il Santarcangelo: il punto sull'Eccellenza B

Pietracuta sconfitto dal Medicina Fossatone, in chiave salvezza 3 punti d'oro dell'Osteria Grande

L'Ars et Labor torna ad avvicinarsi alla vetta, battendo 3-1 il forte Massa Lombarda a domicilio. Nel contempo il Mezzolara rischia sul campo della matricola Fratta Terme: finisce 1-1, i ferraresi rosicchiano due punti e vedono la vetta a -2. Giochi riaperti quind. Anche in chiave salvezza si registra la sconfitta del Pietracuta, sul campo del forte Medicina Fossatone, con lo Young Santarcangelo che batte 1-0 il fanalino di coda Mesola. Le due squadre riminesi sono appaiate a 22 punti, a -2 dalla salvezza diretta e dalla coppia Fratta Terme-Sanpaimola, che nell'anticipo del sabato ha pareggiato 0-0 con il Faenza. Il colpo di giornata è dell'Osteria Grande, che supera il Russi e sale a 19 punti, a -2 dalla Comacchiese. I bolognesi hanno così 5 punti di vantaggio sul Solarolo penultimo, che ha conquistato un buon pari sul campo del Castenaso.

Classifica

Mezzolara 40, Ars et Labor 38, Medicina Fossatone 34, Futball Cava Ronco Forlì 32; Massa lombarda 30, Sampierana 27, Russi, S.Agostino, Castenaso e Faenza 26, Sanpaimola e Fratta Terme 24; Santarcangelo e Pietracuta 22, Comacchiese 21, Osteria Grande 19; Solarolo 14, Mesola 12.

Russi – Osteria Grande 0-1

RUSSI: Sarini, Gualandi (41’st Brigliadori), Dradi, Bertoni, Colombo (19’st Teleku), Buscherini, Venturi (32’st Magrini), Zattini, Fiori (32’st Villa), Battiloro (1’st Grazhdani), Saporetti. A disposizione: Gardini, Berto, Magrini, Teleku, Cepa, Villa, Zela, Brigliadori, Grazhdani. Allenatore: Ferrario Stefano

OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano (32’st Garetti), Tomatis, Stanzani (24’st Monducci), El Archi (43’st Castagnini), Busi, Grazioso, Bilali, Cappelletti (37’st Girotti), Jammeh (37’st Biondelli), Mekhchane. A disposizione: Bovo, Monducci, Biondelli, Spitz, Landi, Baruzzi, Garetti, Castagnini, Girotti. Allenatore: Melotti Vito

Arbitro: Karim Chourief di Piacenza

Reti: 6’pt Mekchane

Note: Espulso Buscherini per doppia ammonizione, Espulso Sarini per proteste

Ammoniti: Battiloro, Buscherini, Fiori, Stanzani

Recupero: 1’ / 5’

RUSSI Prima partita casalinga per il Russi nel 2026 che inizia subito in salita, al sesto minuto gli ospiti trovano il vantaggio, grande azione personale sulla destra di Carpano, palla rasoterra al centro per l’accorrente Meckhchane che deve solo appoggiarla in rete, con la difesa di casa completamente immobile. Con il vantaggio acquisito gli ospiti si abbassano e difendono il risultato per i restanti 84 minuti tentando di rendersi pericolosi in contropiede o con qualche rinvio difensivo. I padroni di casa ci provano con una punizione diretta in porta di Battiloro di poco a lato; poi ancora Russi che costruisce ma di poco cinismo negli ultimi 16 metri. Il secondo tempo non parte nel migliore dei modi, Buscherini si vede sventolare un secondo cartellino giallo e conseguente rosso lasciando glia arancioni in dieci. Nonostante lo svantaggio numerico il Russi rimane padrone della partita trovando il gol con Grazhdani su una palla filtrante di Fiori, tutto fermo per un dubbio fuorigioco ravvisato dal primo assistente. Ancora gli arancioni che spingono senza riuscire a finalizzare. Partita che finisce con la vittoria degli ospiti bravi a capitalizzare l’unica azione a loro disposizione.