Fregnani, esordio con impresa sfumata al 92': Santarcangelo beffato, 1-1 con l'Ars et Labor

A segno per i clementini Vukaj, poi il rigore di Prezzabile

Ars et Labor - Young Santarcangelo 1-1

ARS ET LABOR: Luciani, Mambelli (22' st Iglio), Occhi (26' st Mazzali), Casella (43' pt Alcalde), Dall'Ara, Cozzari, Carbonaro, Malivojevic (16' st Barazzetta), Moretti, Ricci (36' st Prezzabile), Piccioni. A disp.: Giacomel, M.Chazarreta, Stoskovic, J.Chazarreta. All.: Di Benedetto.

YOUNG SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Ceccarelli, Zaghini, Vukaj, Marconi, Galassi (13' pt Lombardi), Cenci, Cecconi (49' st Rocchi), Zanni (41' st Vernazzaro), Satalino. A disp.: Golinucci, Guidi, Misuraca, Sorrentino, Fuchi, Vitucci. All.: Fregnani.

ARBITRO: Vicalvi di Frosinone.

RETI: 5' st Vukaj, 47' st Prezzabile (rig.)

AMMONITI: Moretti, Mambelli, Iglio, Dall'Ara, Vernazzaro.

FERRARA Il Santarcangelo sfiora l'impresa, subendo il pari dell'Ars et Labor nel recupero. Esordio agrodolce per Luca Fregnani, che esordisce sulla panchina gialloblù con il 4-3-3, con Galassi avanzato nel tridente e Satalino, all'esordio, sull'altro versante. Tra i pali c'è Gianmarco Pazzini, all'esordio. L'ex Spal si affida al tridente pesante: c'è anche l'ex di turno Piccioni. Parte bene il Santarcangelo: al 5' Galassi sfrutta un'indecisione della difesa per liberarsi sulla fascia, alla fine Casella salva tutto in angolo. Sul corner arriva la conclusione di Zanni, Luciani è attento. Replicano i ferraresi al 10' con Malivojevic che dalla destra crossa sul secondo palo, l'esperto Ricci manca la deviazione di testa. Due minuti dopo Piccioni inventa un tocco di tacco al volo per liberare Carbonaro, il tiro termina di poco a lato. La replica del Santarcangelo, costretto a sostituire Galassi per infortunio, arriva al 26' con una bordata da fuori area di Vukaj, Luciani respinge. Al 30' Casella su angolo non si coordina bene di testa, l'incornata non spaventa Pazzini. Qualche brivido nel finale per un Santarcangelo ben messo in campo: Pazzini non è perfetto su un tiro dalla lunga distanza di Ricci, ma Piccioni è in fuorigioco sul tap-in. L'attaccante aveva comunque sparato sopra la traversa.

A inizio ripresa il Santarcangelo trova il gol del vantaggio: Zanni serve Satalino che crossa rasoterra a rimorchio per Vukaj, il cui tiro non dà scampo a Luciani. Immediata la reazione degli Estensi: Pazzini blocca il tiro di Cozzari, che ci riprova al 54', ma il tiro viene deviato in angolo dalla difesa. La squadra di Fregnani contiene la reazione dei locali, che ci provano allora su punizione con Carbonaro, ma il tiro al 70' non inquadra lo specchio della porta. Più pericoloso il tiro da fuori di Cozzari al 79', la traiettoria a giro termina di poco alta. La beffa per il Santarcangelo arriva al 92': Moretti guadagna il rigore del pari, trasformato da Prezzabile.