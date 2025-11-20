Arte e riflessione: a Santarcangelo torna la mostra all'interno delle grotte di San Michele

La seconda edizione di Estrarsi²

Torna a Santarcangelo di Romagna la seconda edizione di Estrarsi², il progetto espositivo promosso da Artai Aps, associazione romagnola nata dall’impegno di giovani del territorio per la promozione dell’arte, della cultura e della socialità.

Dopo il successo della prima edizione estiva, la mostra si conferma come un laboratorio collettivo di autoriflessione e trasformazione, riunendo artisti e artiste che esplorano il rapporto tra interiorità e forma artistica attraverso pittura, fotografia, sculture, installazioni, proiezioni e performance musicali. Ogni opera nasce da un movimento personale e intimo, diventando un gesto condiviso capace di trasformare emozioni e riflessioni in linguaggio universale.

Il titolo ESTRARSI² evoca sia l’atto di uscire da sé, sia quello di portare fuori l’invisibile, dando forma a emozioni e pensieri attraverso l’arte, in un’esperienza che unisce liberazione, vulnerabilità e comunicazione.

La mostra si terrà presso le Grotte di San Michele (Contrada dei Fabbri, 6) e sarà visitabile gratuitamente, con offerta libera, il 21 e 22 novembre dalle 18:00 alle 22:00, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna.