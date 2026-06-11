Artisti in Piazza omaggia Gildo Montanari: il Re degli artisti vive nel murale e nella musica

Alla 30ª edizione del Festival, amici e musicisti ricordano Gildo con una reunion speciale e un murale che accoglie i visitatori

Pennabilli la 30ª edizione di Artisti in Piazza si apre nel segno del ricordo, della musica e della gratitudine. All'ingresso del Festival, sul lato Novafeltria, accoglie i visitatori un grande murale dedicato a Gildo Montanari, per tutti semplicemente "Gildo", storico protagonista della manifestazione e figura amatissima della comunità pennese. L'opera, realizzata dall'artista JodyPinge, ritrae Gildo con la sua inseparabile fisarmonica, strumento che per decenni ha accompagnato la sua vita artistica e le tante esibizioni sui palchi di tutta l'Italia ma soprattutto ad Artisti in Piazza. Un'immagine simbolica che celebra il profondo legame tra il musicista, la musica e la grande famiglia di Artisti in Piazza. Scomparso meno di un mese fa all'età di 67 anni, Gildo Montanari era considerato da molti il "Re degli artisti" di Pennabilli. Musicista autodidatta di straordinario talento, sapeva suonare fisarmonica, chitarra e organo, distinguendosi per un orecchio musicale fuori dal comune e una naturale capacità di coinvolgere il pubblico.

A ricordarlo con affetto è anche il suo inseparabile amico e compagno di musica Lorenzo Valenti, ex sindaco di Pennabilli, con il quale ha condiviso innumerevoli serate nel duo "Gildo e Lorenzo". In un commosso ricordo pubblicato sui social, Valenti descrive l'amico come un artista capace di "sfornare band come fossero piadine", dotato di orecchio assoluto e di un innato senso del ritmo. "Se avessi frequentato il conservatorio saresti stato un grande direttore d'orchestra", scrive.

Il Festival ha deciso di rendere omaggio a questa figura speciale anche attraverso la musica. Oggi pomeriggio (giovedì 11 giugno) alle ore 18 si esibiranno alcuni degli amici e dei musicisti che hanno condiviso con lui esperienze artistiche e umane: il Pennabilli Social Club, la Retro Cuban Marching Band, Lorenzo Valenti, il Coro Canta che ti Passa e altri ospiti che daranno vita a una speciale reunion intitolata "Gildo Social Club". Sarà un momento di festa, condivisione e memoria, pensato per celebrare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Per tante edizioni Gildo è stato protagonista di Artisti in Piazza, facendo cantare, ballare e divertire migliaia di persone con il suo entusiasmo contagioso e la sua inesauribile passione per la musica. Il murale che oggi accoglie il pubblico all'ingresso del Festival sembra quasi rappresentare un ultimo, simbolico benvenuto ai visitatori. Come se fosse ancora lì, con la sua fisarmonica, a dare il via alla festa nel suo regno ideale: quello degli artisti, degli amici e della musica condivisa. Perché Gildo non è stato soltanto un musicista. È stato un'anima del Festival. E la sua musica continua a vivere nelle persone che l'hanno suonata, cantata e condivisa insieme a lui.