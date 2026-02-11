Ascolto e orientamento: la scuola al centro del benessere in Valmarecchia

Valmarecchia investe 33mila euro e 375 ore per rafforzare la psicologia scolastica e sostenere crescita e benessere degli studenti.

Valmarecchia, lo “Spazio di ascolto” rafforza il benessere psicologico a scuola

Mettere al centro il benessere psicologico delle nuove generazioni per costruire una comunità più resiliente e consapevole. Con questo obiettivo l’Unione dei Comuni della Valmarecchia consolida e potenzia lo “Spazio di ascolto nelle scuole”, il servizio di psicologia scolastica coordinato dal settore Servizi sociali e realizzato da professionisti esterni. Un presidio ormai riconosciuto da studenti e insegnanti come punto di riferimento stabile, con ricadute positive anche per le famiglie. L’iniziativa trasforma la scuola in un luogo che non è solo spazio di apprendimento, ma anche ambiente di accoglienza e supporto qualificato, capace di accompagnare ragazzi e docenti nelle sfide educative e relazionali di ogni giorno.

Un supporto su misura per la crescita

Il servizio mette a sistema una rete di interventi mirati a intercettare il disagio e a promuovere il benessere attraverso il counseling psicologico individuale. È attivo uno sportello dedicato agli alunni che desiderano confrontarsi su dinamiche relazionali, difficoltà nello studio o aspetti legati alla sfera affettiva. Il progetto prevede complessivamente 375 ore di consulenza specialistica. Accanto ai colloqui individuali, sono previsti interventi nei gruppi-classe, con osservazioni mirate e azioni di mediazione dei conflitti, per favorire un clima sereno e collaborativo tra pari. Centrale è anche la supervisione tecnica rivolta al corpo docente, pensata per affiancare gli insegnanti nella gestione delle complessità quotidiane e integrare percorsi di prevenzione, educazione alla salute e alla legalità.

Un presidio territoriale sostenuto da risorse dedicate

L’intervento può contare su un investimento complessivo di 33mila euro e garantisce una presenza capillare negli istituti della Bassa Valmarecchia. Le attività sono operative alla scuola media statale Franchini-Saffi di Santarcangelo di Romagna, all’Istituto comprensivo Ponte sul Marecchia di Verucchio – che comprende anche gli studenti di Poggio Torriana – e all’I.S.I.S.S. Einaudi-Molari di Santarcangelo. La diffusione del servizio consente di offrire a ogni studente strumenti concreti per rafforzare l’autostima, superare eventuali barriere sociali e affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltà personali e relazionali. Lo sportello si configura così come uno spazio di informazione e accompagnamento pensato per non lasciare indietro nessuno.

Qualità, riservatezza e lavoro di rete

Tutte le attività sono svolte da professionisti con esperienza nel settore, nel pieno rispetto della riservatezza e della sicurezza dei dati. Lo Spazio di ascolto opera in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche e con i servizi socio-sanitari del territorio, creando un ponte tra le esigenze educative degli insegnanti e i bisogni relazionali degli studenti. Un lavoro di rete che punta a rafforzare competenze trasversali, autonomia e senso di appartenenza, contribuendo a costruire un clima positivo e coeso all’interno della comunità della Valmarecchia.