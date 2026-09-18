Asfaltature al via, cambia la viabilità in via Casale a Sant'Ermete

Conclusi i lavori di Hera, prende avvio l’intervento sul manto stradale

Concluso l’intervento di rinnovo della condotta idrica da parte di Hera, in via Casale Sant’Ermete proseguono i lavori di asfaltatura che a partire da lunedì 21 settembre interesseranno il tratto compreso tra il civico 445 e l’intersezione con via Martella.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, fino al 30 settembre sarà vietato il transito nella porzione interessata dall’asfaltatura, ad eccezione dei mezzi della ditta esecutrice, delle forze dell’ordine e di soccorso, nonché dei residenti. Via delle Margherite, invece, sarà percorribile a doppio senso di marcia, mentre in entrambe le strade sarà vietata la sosta.

Gli interventi proseguiranno poi nelle prossime settimane, spostandosi anche nei pressi del ponte del Mavone e sulla stessa via delle Margherite: anche in questo caso sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta che saranno rese note non appena disponibili.