Asfalti e marciapiedi, a Riccione nuovo look per viale Frosinone: per il cantiere cambia la viabilità

Entro il 10 settembre nuova aiuola e svolta obbligatoria a destra all’incrocio con corso Fratelli Cervi

Sono cominciati questa mattina (mercoledì 27 agosto), a Riccione, i lavori di riqualificazione in viale Frosinone, nel tratto compreso tra la rotonda di viale Circonvallazione e corso Fratelli Cervi. Gli interventi riguardano in una prima fase il rifacimento dei cordoli dei marciapiedi, lavori propedeutici alla successiva asfaltatura del viale, la cui conclusione è prevista entro il 10 settembre. Prima dell’asfaltatura, si procederà anche alla dismissione di un tratto della vecchia rete fognaria presente sul lato Rimini del viale, un intervento necessario per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dei sottoservizi. Tra le novità previste dal progetto, anche una modifica della viabilità all’incrocio con corso Fratelli Cervi, dove verrà ampliata l’aiuola centrale: l’intervento comporterà l’introduzione della svolta obbligatoria a destra in direzione della rotonda all’incrocio con viale Ceccarini, con l’obiettivo di rendere più sicuro e ordinato il flusso veicolare in una zona ad alta intensità di traffico. Per l’esecuzione dei lavori è interdetto il transito in viale Frosinone sulla corsia lato Rimini. Resta transitabile ai veicoli invece la corsia lato Cattolica.