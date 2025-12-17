Asfalto "killer" con pioggerellina o umidità: "Via Coriano pericolosa, troppi incidenti"

Rimini in Comune: "Troppi incidenti in quel tratto: residenti avevano segnalato la necessità di adeguare l'asfaltatura"

Rimini In Comune apre una riflessione a margine dell'incidente stradale di ieri pomeriggio in via Coriano, a Rimini, che si è concluso con il trasporto di quattro persone in ospedale. In quel tratto infatti sono avvenuti diversi incidenti, così i residenti "avevano già segnalato la necessità di adeguare l'asfaltatura in quel tratto di strada, caratterizzato da una serie di curve, per renderlo più poroso, oppure di adottare un asfaltatura drenante". L'incidente è avvenuto in un giorno in cui - tra pioggerella fine o umidità - "l'asfalto diventa una sorta di patina sdrucciolevole che, abbinate alla serie di curve e controcurve, favorisce la perdita di controllo dei veicoli. Veicoli che, quando va bene, finiscono contro i muretti, contro la recinzione e i cancelli dei dirimpettai, oppure sul cordolo della ciclabile (con tanto di ribaltamento, come già accaduto in passato), quando va male finiscono con il ricovero di quattro persone all'ospedale".

Le proposte però, evidenzia Rimini in Comune, "vengono rimbalzate tra Comune e Provincia". "Sollecitiamo l'amministrazione provinciale - conclude la nota - a prendere in considerazione le proposte già avanzate dai cittadini per quanto riguarda il miglioramento della porosità del fondo stradale in quel tratto e a progettare interventi idonei a ridurre e controllare la velocità dei veicoli che diventano oggettivamente un pericolo anche per i ciclisti e i pedoni che percorrono la ciclabile che affianca la Provinciale".