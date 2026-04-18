Asia Delmonte, la giovane nuotatrice di Riccione protagonista dei Campionati Italiani Assoluti
La nuotatrice ha conquistato la qualificazione alla finale Juniores dei 50 metri stile libero
Grande risultato per la Polisportiva Riccione ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto: la giovane atleta Asia Delmonte ha conquistato ieri mattina (venerdì 17 aprile) la qualificazione alla finale Juniores dei 50 metri stile libero, confermandosi tra le protagoniste della rassegna nazionale in corso a Riccione. Asia ha chiuso la prova nel pomeriggio con il quinto miglior tempo complessivo, fermando il cronometro a 26”17.
Lo sguardo è già rivolto all’estate, periodo nel quale sarà possibile affinare ulteriormente la preparazione e finalizzare il percorso tecnico intrapreso. I margini di miglioramento sono importanti e il risultato ottenuto oggi rappresenta un segnale molto positivo per il prosieguo della stagione.
A rendere ancora più prestigiosa la giornata, per Asia Delmonte è arrivato il pass per il prestigioso Trofeo Sette Colli, storico meeting internazionale che si svolgerà a Roma. L’atleta della Polisportiva Riccione sarà al via il prossimo 28 giugno, pronta a confrontarsi con un palcoscenico di altissimo livello.