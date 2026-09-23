"Aspetto prodotti per i capelli", ma dentro il pacco c'è droga: Carabinieri si fingono corrieri e lo arrestano

Un 48enne ha ideato un ingegnoso piano, ma i Carabinieri travestendosi da corrieri lo hanno incastrato

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 48enne, già noto alle forze dell'ordine, a causa di un pacco contenente oltre 5 kg di marijuana. L'operazione dell'Arma è nata da una segnalazione giunta dal responsabile di un centro spedizioni, allarmato dall'arrivo di un pacco sospetto, proveniente dall'estero. All'interno, infatti, i Carabinieri hanno trovato oltre 5 kg di marijuana, nascosta in mezzo a delle spezie. Così è partito il piano per incastrare il destinatario dello stupefacente: due operatori dell'Arma si sono travestiti da corrieri, utilizzando un reale furgone, raggiungendo l'indirizzo presente sul pacco, in un'impervia via dell'entroterra. Il 48enne, che ha riferito ai "finti" corrieri di aver acquistato dei prodotti per capelli, ha firmato la bolla di ricezione con un nome fittizio, che aveva furbescamente riportato sulla cassetta delle lettere. A quel punto però è intervenuta la pattuglia di Carabinieri che era a supporto dei colleghi travestiti da corrieri. Dagli accertamenti è emersa un'altra situazione particolare: l'abitazione all'indirizzo della consegna è risultata abbandonata, senza un intestatario, priva di arredi, tranne un frigorifero vuoto, ed era quindi utilizzata solo come base logistica per le consegne dello stupefacente.