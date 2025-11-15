Assegnati 10 nuovi agenti al Carcere di Rimini

Nicola Marcello (Fdi): "Un’ulteriore boccata di ossigeno per la Polizia Penitenziaria"

Al via oggi il piano di mobilità per 2627 unità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria. In particolare, alla Casa Circondariale di Rimini arriveranno 10 agenti. “Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai già assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica dell’istituto di 10 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. “L’arrivo di questi agenti presso la Casa Circondariale di Rimini e l’aumento di pianta organica sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al Sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”, dichiara il consigliere regionale FdI Nicola Marcello.