Assemblea Confcooperative CTS Romagna-Estense: al via il mandato 2026-2030

Eletta coordinatrice Maria Martinelli, regista e co-fondatrice della cooperativa ravennate Start Cinema

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, a Ravenna l’assemblea di Confcooperative Cultura Turismo Sport Romagna-Estense con un’ampia partecipazione di realtà attive nei tre settori. L’assemblea, aperta dal saluto di Roberto Savini presidente di Confcooperative Romagna Estense, ha ufficializzato l’inizio del nuovo mandato di 4 anni, 2026-2030, procedendo al rinnovo delle cariche. All’incontro sono intervenuti anche il direttore Ruggero Villani e il segretario generale Mirco Coriaci. E’ stata eletta coordinatrice di Confcooperative Cultura Turismo Sport Romagna-Estense, che rappresenta 57 cooperative, la ravennate Maria Martinelli, regista e produttrice, co-fondatrice della cooperativa Start Cinema che ha ringraziato Confcooperative Romagna Estense per la fiducia. “Il settore cultura, sport e turismo rappresenta una parte fondamentale della vita sociale ed economica del nostro territorio – ha sottolineato Maria Martinelli - Lavoreremo insieme per rafforzare la collaborazione tra cooperative e valorizzare progetti culturali capaci di generare sviluppo, partecipazione e nuove opportunità”. E’ stato eletto il nuovo coordinamento composto oltre che da Maria Martinelli da Roberto Carboni di Nuova Cogisport, Otello Cenci di Made Officina Creativa Eventi e Turismo, Maria Giulia Fellini di Prima Pagina Agenzia di Stampa e Comunicazione, Marina Lappi di Promozione Alberghiera, Massimo Manuzzi Gestori Servizi Sport e Turismo, Diana Moretti di Caravantours, Nicola Mugnai, Il Poggio Soc. Coop, Marcella Nonni di Ravenna Teatro, Luigi Pretolani di RM Servizi Soc. Coop, Cristiano Roccamo di Teatro Europeo Plautino. Durante l’incontro sono stati numerosi gli interventi che hanno messo al centro la volontà di rafforzare sinergie e contaminazioni tra ambiti diversi dell’economia cooperativa, puntando su co-progettazione, co-programmazione e welfare culturale, intensificando con progetti mirati le relazioni tra cooperative turistiche, culturali e sportive, che rappresentano parti fondamentale della vita sociale ed economica del nostro territorio.