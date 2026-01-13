Assicurazioni, ora possibile risolvere dispute senza giudice: e con ricorsi online a basso costo

Federconsumatori: “Un passo avanti per i diritti degli assicurati”

Dal 15 gennaio diventa operativo l’Arbitro Assicurativo, il nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra cittadini e compagnie di assicurazione, istituito sotto l’egida dell’Ivass. L’avvio dell’Arbitro assicurativo completa il quadro degli organismi di tutela già operativi nel settore bancario e finanziario, affiancandosi all’Abf per il credito e all’Acf per gli investimenti.

Federconsumatori accoglie con favore l’avvio dell’Arbitro, che consente a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori di far valere i propri diritti in modo semplice, rapido e a costi contenuti, evitando il ricorso al giudice. Il ricorso potrà essere presentato online, con un costo di 20 euro, dopo il reclamo alla compagnia e il decorso di 45 giorni. Un passo importante verso una maggiore tutela degli assicurati e una più equilibrata trasparenza del mercato assicurativo.

L’Arbitro sarà competente su numerose tipologie di polizze, in particolare Rc Auto e polizze danni, settori caratterizzati da un elevato numero di reclami. Le decisioni, pur non vincolanti, avranno un forte impatto reputazionale per le imprese che non vi si adegueranno.

Gli sportelli di Federconsumatori Rimini della provincia di Rimini sono a disposizione e pronti a offrire la consulenza e la tutela ai cittadini in ambito Bancario, finanziario.