Associazione di volontariato dona attrezzature alla pediatria dell'ospedale di Rimini

L’associazione "Qualcosa di Grande per i Piccoli" dona 8 bilance digitali e un holter pressorio

Si è svolta lunedì 10 novembre, all’interno del reparto di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per le donazioni effettuate dall’associazione Qualcosa di Grande per i Piccoli.

In particolare l’organizzazione di volontariato cesenate, non nuova a questi gesti di liberalità verso i reparti di cura dedicati ai bambini delle strutture di ricovero di Ausl Romagna visto che da anni si adopera per regalare un sorriso ai bimbi in difficoltà di salute oppure economica, ha donato otto bilance digitali (di cui una pesa neonati con carrello e una a colonna) da destinare al nuovo Day Hospital pediatrico e un nuovo apparecchio holter di monitoraggio pressorio dedicato all'età pediatrica.

Gianluca Vergine, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, e la Coordinatrice Infermieristica, Anna D’Elia, insieme a Ivonne Zoffoli della Direzione medica del presidio ospedaliero, hanno accolto i donatori, esprimendo sincera gratitudine per tale gesto.

“Questa donazione è frutto delle offerte libere raccolte in tante serate di Gatózli, ciclo di spettacoli dialettali attivo dal 2023 e in progetti paralleli nati nel tempo per merito della partecipazione gratuita di tutti gli artisti partecipanti”, ha spiegato Manuela Gori, organizzatrice del progetto, accompagnata nell’occasione da Daniele Casadei, presidente Associazione ‘almAmedeo’, in rappresentanza anche delle altre due associazioni coinvolte (Te ad chi sit e fiol? e Associazione Istituto Friedrich Schürr), e da Mauro Vanucci in rappresentanza degli artisti.