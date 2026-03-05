Associazione dona 3000 euro alla città per aiutare i più fragili

La donazione dell'associazione Giovannini Vici al Comune di Cattolica

La comunità e i più fragili sempre al centro della loro mission. L’associazione Giovannini Vici ha donato 3mila euro al progetto “Cattolica città solidale” a favore di famiglie e anziani indigenti. Un gesto di grande cuore e solidarietà per il quale la sindaca Franca Foronchi, insieme all’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo, ha voluto incontrare il presidente dell’Associazione Giovannini-Vici Antonio Ruggeri e alcuni volontari: Fosco Rossi, Loretta Dalola e Augusto Gerboni, per portare loro il ringraziamento da parte dell’Amministrazione e della città.

La somma viene versata nel capitolo “Donazioni da privati nelle spese per indigenti” e a cura dell’ufficio Servizi sociali sarà assegnata a nuclei e cittadini in condizioni di fragilità, come disposto dal “Regolamento comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale”.

“Senza realtà come la vostra saremmo tutti più poveri – interviene la sindaca Franca Foronchi – oltre al sostegno economico di una donazione, c’è il bene ancora più prezioso che è la vicinanza e l’interesse verso gli altri, verso le persone che hanno bisogno di una mano tesa, di un abbraccio, di un aiuto. Grazie a tutti voi per questo ulteriore gesto di solidarietà. Ci siete sempre, sia nei momenti più delicati, che in quelli anche di divertimento e formazione. Penso alle cene o agli incontri utili per la cittadinanza su temi d’attualità come sanità e sicurezza. Siete un presidio per il territorio e per le persone che sosterremo sempre in ogni modo. Grazie da parte dell’Amministrazione e della città”.

“Cerchiamo di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità – interviene il presidente dell’Associazione Giovannini Vici Ruggeri –. In futuro stiamo organizzando un incontro dedicato all’Alzheimer, con un’ottica diversa: non solo rivolta a chi soffre della malattia, ma soprattutto a chi si prende cura di queste persone ogni giorno. Vogliamo dare maggiore importanza ai familiari e agli assistenti, offrendo consigli utili e strumenti concreti per affrontare questa difficile realtà. In quell’occasione raccoglieremo anche altri fondi che saranno messi a disposizione della comunità. Il nostro impegno è importante, perché solo lavorando insieme possiamo fare davvero la differenza. Noi e voi lavoriamo uniti per il bene comune”.