Associazioni sportive di Poggio Torriana fanno rete, con il progetto "Si muove!"

Presentato al Centro Torroni il progetto finanziato dal Comune con il contributo della Regione Emilia-Romagna

Si è svolta mercoledì 25 marzo, presso la struttura polivalente del Centro sportivo comunale “Giulio Torroni”, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Poggio Torriana…si muove!”.

L’iniziativa è stata finanziata dal Comune, con il contributo di 10 mila euro ottenuto attraverso la co-partecipazione al bando della Regione Emilia-Romagna per progetti di attività motoria e sportiva.

Al tavolo era presente l’assessora allo sport Angela Bartolini, promotrice del progetto, che ha evidenziato il grande valore della rete creatasi grazie al lavoro di confronto svolto negli ultimi mesi. Bartolini ha sottolineato l’importanza dell’attività sportiva per il benessere di tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, non solo per la salute fisica, ma anche per gli aspetti psico-sociali, come l’autostima e il valore della relazione, in una società sempre più orientata all’individualismo e al digitale.

A seguire è intervenuta Barbara Roccoli, responsabile del settore popolazione e servizi, che ha curato la pianificazione e l’attività amministrativa del progetto. Roccoli ha evidenziato quanto sia stato fondamentale l’ascolto consapevole e profondo tra i diversi attori coinvolti per la realizzazione delle fasi operative, insieme al “coraggio di buttare il cuore oltre l’ostacolo”.

Presenti anche Elisa Zavoli, vicepresidente della cooperativa “Fratelli è Possibile”, e Giulia Rinaldi, referente comunale, che hanno coordinato il progetto. Entrambe hanno sottolineato la complessità di mettere in rete oltre 15 associazioni per lavorare a un obiettivo comune: una sfida non scontata, ma accolta con entusiasmo e partecipazione, gettando le basi per nuove opportunità e iniziative future.

Tra queste, è già in programma per il prossimo maggio la “Festa dello Sport”, articolata in due giornate: una dedicata alle scuole del territorio e una aperta alla cittadinanza, per consentire a tutti di sperimentare le diverse discipline.

Durante la conferenza sono state inoltre presentate le pagine social Facebook e Instagram del Centro sportivo “Giulio Torroni”, realizzate dall’agenzia Equilibrista. Per l’agenzia è intervenuta Marilena Fascella, che ha curato anche il nuovo logo del Centro: una composizione di cerchi colorati e fluidi che si intrecciano, a rappresentare la pluralità e le differenze delle realtà coinvolte. Il logo richiama quello precedente, ispirato ai cerchi olimpionici e legato alla storica associazione Olimpia, in una continuità simbolica tra passato e futuro.

Valentina Circelli, responsabile del Servizio Comunicazione, ha concluso illustrando il lavoro in corso sull’approvazione del nuovo disciplinare dei social media e del piano di potenziamento della comunicazione del Comune di Poggio Torriana. Il piano prevede l’apertura di nuovi canali social in ambito sportivo e in altri settori, affidati alla gestione di soggetti terzi individuati tra le associazioni, per garantire sostenibilità e continuità nel tempo.

Le associazioni sportive coinvolte nel progetto sono Asd Athletic Poggio, Valmarecchia Wolves, Centro Olimpia CSI Ginnastica artistica, Rami Benessere e Sport, Fijlkam (Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e Mga– Difesa personale), C.m. Studio Olistico, Corposamente Discipline per la salute, Ginnastica dinamica militare italiana, scuola di ballo Passi di Stelle, Wild Angels (scuola di ballo country) e l’attuale gestore Asd Poggio Torriana.

Sono inoltre coinvolte associazioni non sportive impegnate nell’inclusione e nella disabilità, come Nati con la Camicia di Jeans Aps, L’Arbre à Palabres, l’associazione giovanile Ora d’Aria e il Centro sociale anziani “Il Percorso”.

Il prossimo appuntamento, curato dalle associazioni della rete, è fissato per sabato 28 marzo con la camminata di sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale dell’endometriosi.

Il ritrovo è previsto alle ore 9:30 per un percorso facile di 8-9 km lungo la ciclabile del fiume Marecchia, con tappa al Museo Mulino Sapignoli, dove è previsto un incontro con “Gli Amici del Mulino Sapignoli Aps”. A guidare la camminata saranno i Walking Leader di “OaSì - Insieme per le Valli” e “Nati con la Camicia di Jeans Aps”.

Il rientro al Centro sportivo è previsto intorno alle 12:30, dove sarà allestito un buffet con prodotti a km 0 a cura di Ortobio, nella sala del Centro sociale “Il Percorso”. È richiesto un contributo di 8 euro con prenotazione obbligatoria.

Nel pomeriggio, dalle ore 14:00, il Centro sociale “Il Percorso” ospiterà un incontro di divulgazione e sensibilizzazione sulla salute femminile, con testimonianze dirette e un approfondimento sui benefici dello yoga a cura di Maurizio Casadei.

Il programma si concluderà alle 16:30 in palestra con una dimostrazione di tecniche di difesa personale.