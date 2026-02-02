Assoluti di Nuoto Artistico a Riccione: un campionato positivo per le giovani atlete della Polisportiva

Le ragazze hanno dimostrato grande determinazione e buon livello di preparazione

Una squadra giovane e promettente, i Campionati Assoluti di nuoto artistico allo Stadio del Nuoto di Riccione hanno rappresentato una grande occasione di crescita e di esperienza per le giovani sincronette di Polisportiva Riccione. Nonostante la maggior parte delle componenti fosse ancora in fase di sviluppo, le ragazze hanno dimostrato grande determinazione e buon livello di preparazione. Gli Assoluti hanno rappresentato un punto di partenza e di crescita per un team giovane e pieno di potenzialità: la squadra, composta per l’80% da ragazze e con sole due atlete junior, ha mantenuto le posizioni dello scorso anno, confermando un buon trend di continuità. Con l’esperienza acquisita e il talento dimostrato, le ragazze sono pronte a continuare il percorso verso risultati ancora più importanti. L’intera squadra è seguita con dedizione da un team di allenatrici composto da Maria Grano, Alessia Baioni e Mara Brunetti, che hanno contribuito a preparare le giovani atlete e a guidarle in questa importante esperienza.

I risultati

Debutto nel Solo per Greta Forzelin, unica del 2012 a partecipare in questa specialità: ha concluso al 31° posto, mostrando un’ottima prestazione considerando la sua giovane età e il suo primo approccio a questa competizione di altissimo livello.

Negli obbligatori, ottima conferma di Amelia Cecchini, che ha mostrato sicurezza e precisione; nella stessa giornata degli obbligatori, non solo nuovi record personali ma anche prima partecipazione al campionato di massimo livello.

La squadra, composta da Lia Baldisserri, Camilla Bonduà, Greta Forzelin, Amelia Cecchini, Matilde Pari, Ginevra Orsini e Martina Rossi, ha affrontato le eliminatorie con entusiasmo e determinazione: si attesta in 16a posizione, a un passo dalla finale.