Atletica 75 Cattolica conquista due bronzi ai Campionati Italiani e guarda al futuro

Bronzo per Rikardo Shytaj e Lucia Andreani nel salto in alto. Crescono anche lanci, velocità e salto con l'asta

L'Atletica 75 Cattolica festeggia una stagione ricca di soddisfazioni ai Campionati Italiani, impreziosita da due medaglie di bronzo nel salto in alto conquistate da Rikardo Shytaj e Lucia Andreani. I risultati confermano la crescita della società cattolichina, protagonista anche in altri settori dell'atletica leggera. Il primo podio è arrivato il 27 giugno a Grosseto, dove Rikardo Shytaj ha conquistato il bronzo ai Campionati Italiani Under 18. L'atleta ha disputato una gara impeccabile, superando tutte le misure senza errori fino a 1,98 metri, valicati al primo tentativo. Il risultato gli ha consentito di migliorare di due centimetri il proprio primato personale e di salire sul terzo gradino del podio. Una settimana più tardi, a Caorle, Shytaj ha confermato il suo momento di forma superando per la prima volta la barriera dei due metri. Sette giorni dopo è stata la volta di Lucia Andreani, impegnata a Molfetta nei Campionati Italiani Under 23. In una gara resa difficile dal forte vento, l'atleta è partita con qualche errore alle misure iniziali, ma ha saputo ritrovare ritmo e concentrazione nel corso della competizione. Il salto di 1,73 metri, superato al primo tentativo, le ha regalato la medaglia di bronzo. Andreani concluderà la stagione il 26 luglio ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze, ai quali si è qualificata grazie al personale di 1,79 metri ottenuto nel mese di giugno.

Sempre nel salto in alto arrivano segnali incoraggianti anche da Bruno Giampaoli che, al primo anno nella categoria, ha raggiunto la misura di 1,94 metri conquistando il minimo di qualificazione per i Campionati Italiani Under 18. La crescita dell'Atletica 75 Cattolica coinvolge anche il settore lanci, frutto del lavoro avviato negli ultimi due anni. Nella categoria Under 18 si stanno mettendo in evidenza Agnese Bianchi, Sofia Kolomyets, Giulia Cecchini, Sofia Paolucci e Alice Cimino, ormai stabilmente ai vertici regionali e pronte a misurarsi con le competizioni nazionali grazie a prestazioni sempre più competitive. Buoni riscontri anche dal settore della velocità e della corsa a ostacoli. Ettore Antonelli ha migliorato i propri primati personali su diverse distanze, dagli 800 ai 5.000 metri, confermando grande impegno e continuità. Crescono inoltre Leonardo Muratori, Giulia Ercoles e Gabriel De Lillo, mentre Giulia Terenzi, seguita da un nuovo tecnico, ha ottenuto interessanti progressi sui 100 e 200 metri.

La stagione è stata invece meno fortunata per Michele Donati ed Elisa Magi, entrambi rallentati da problemi fisici: un infortunio nel caso di Donati e difficoltà legate alla crescita per Magi hanno limitato la preparazione e la partecipazione alle gare. Nel salto con l'asta, Lorenzo Leardini è tra gli atleti che hanno compiuto i maggiori progressi, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della maturazione sportiva, lasciando intravedere prospettive molto positive per la prossima stagione. Nicole Galli, dopo alcuni problemi fisici, sta ritrovando la migliore condizione e punta a tornare protagonista in pedana. Continua infine il percorso di crescita di Alessandro Marchetti, atleta polivalente che nel corso della stagione ha migliorato i propri record personali nel salto in lungo, nel salto con l'asta, nei lanci e nelle prove di velocità.