Atletica, a Misano il 23 e 24 maggio i tricolori Master

Dopo il grande successo della scorsa edizione, Misano si prepara ad accogliere nuovamente migliaia di atleti da tutta Italia

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il ritorno a Misano dei Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, in programma il 23 e 24 maggio presso il Centro Sportivo Santamonica. Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno che ha fatto registrare 3.000 presenze tra atleti, tecnici e accompagnatori, l’evento torna con un format rinnovato e ancora più ricco.

L’edizione 2026 introduce infatti importanti novità dal punto di vista sportivo con l’inserimento delle prove multiple, epthatlon per le donne e decathlon per gli uomini e soprattutto l’arricchimento tecnico delle staffette che sono la vera festa dell’atletica leggera.

Accanto al programma tradizionale farà il suo debutto la 5 km su strada, la nuova distanza pensata per ampliare la partecipazione degli atleti e rendere ancora più dinamica e coinvolgente la manifestazione. Ma questa gara avrà una entusiasmante novità: difatti il percorso si snoderà tra le famose curve del Misano World Circuit e si correrà in notturna per una atmosfera ancora più adrenalinica.

L'organizzazione sportiva è affidata anche quest’anno all’Atletica Santamonica Misano che lavorerà al fine di rendere la città degna dell’alto livello tecnico delle competizioni ma anche per mostrarsi nel pieno delle capacità organizzative e per l’accoglienza, confermandosi come una delle sedi più apprezzate del circuito Master. Un successo che ha generato un importante indotto turistico per il territorio, rafforzando il legame tra sport e promozione locale.

Alla base dell’evento c’è un forte lavoro di squadra tra istituzioni e partner del territorio con il rinnovo del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell’Amministrazione Comunale di Misano. La collaborazione con il Misano World Circuit e con MOAB permetterà invece di continuare a lavorare per costruire un sistema organizzativo solido e capace di valorizzare al meglio la manifestazione, sulla scia dell’esperienza già consolidata lo scorso anno.

"I Campionati italiani master di atletica leggera rappresentano un appuntamento ormai consolidato nel calendario regionale -commenta l’Assessora al Turismo e Sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni-, capace di richiamare migliaia di atlete, atleti e accompagnatori e di generare ricadute concrete per il territorio e per il sistema dell’accoglienza. Un evento che contribuisce anche all’allungamento della stagione turistica e che rafforza il ruolo di Misano e della Riviera come destinazioni di riferimento per il turismo sportivo. L’introduzione di nuove discipline e il rafforzamento del programma sportivo confermano la crescita qualitativa della manifestazione, in linea con la strategia regionale di sviluppo del turismo sportivo: promuovere eventi capaci di unire valore tecnico, partecipazione e valorizzazione dei territori. In questa direzione si inserisce anche il sostegno della Regione, insieme al lavoro condiviso con enti locali, organizzatori e partner, che consente di costruire appuntamenti sempre più strutturati e competitivi. Vogliamo consolidare un modello che mette in relazione sport, ospitalità e identità territoriale, confermando costantemente il posizionamento dell’Emilia-Romagna nel panorama nazionale”.

Parallelamente, grande attenzione sarà rivolta all’offerta e all’accomodation turistica dove in collaborazione con Visit Misano saranno promossi pacchetti dedicati ad atleti e accompagnatori, con l’obiettivo di trasformare la partecipazione sportiva in un’esperienza completa, tra sport, relax e scoperta del territorio.

Dal punto di vista istituzionale, i Campionati Italiani Master, sono patrocinati dalla FIDAL nazionale e regionale, a conferma dell’importanza dell’evento nel calendario atletico italiano.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare anche quest’anno i Campionati Italiani Master– commenta il Sindaco Fabrizio Piccioni - Una conferma che premia il lavoro organizzativo dell’Atletica Santamonica, gli sforzi fatti dall’amministrazione comunale sull’impiantistica sportiva ma anche l’ospitalità e l’accoglienza che Misano Adriatico, con i suoi servizi e le sue strutture, riesce a garantire. L’arricchimento del programma della manifestazione, siamo certi, porterà ulteriore spettacolo e presenze”.

Maggiori dettagli su iscrizioni, ospitalità e programma saranno disponibili sui canali ufficiali FIDAL (www.fidal.it) , Visit Misano e Atletica Santamonica Misano.