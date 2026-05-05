Atletica, Giulia Ciavatta campionessa regionale nell’eptathlon allieve

L'atleta dell'Atletica Santamonica di Misano ha ottenuto il punteggio complessivo di 4448 punti, suo record personale

Ottimo risultato per Giulia Ciavatta, che conquista il titolo di campionessa regionale nelle prove multiple. Sabato 2 e domenica 3 maggio, sulla pista di Cesena, l’atleta ha preso parte all’eptathlon categoria allieve, imponendosi con un punteggio complessivo di 4448 punti, che rappresenta anche il suo nuovo record personale.

Una gara solida e ben gestita in tutte le discipline, che ha permesso a Ciavatta di costruire il successo prova dopo prova, confermando qualità tecniche e grande versatilità, elementi fondamentali nelle prove multiple.

Questo il dettaglio delle prestazioni:

100 ostacoli: 14.97 (+0,9)

Salto in alto: 1,62

Getto del peso: 11,05

200 metri: 27.50 (-2,2)

Salto in lungo: 4,80 (+0,5)

Lancio del giavellotto: 23.82

800 metri: 2:28.83

“Sono soddisfatta di come ho affrontato tutte le prove, anche se so di avere ancora margini di miglioramento, soprattutto nel salto in lungo che non è andato come speravo. Sono molto contenta di aver ottenuto il nuovo record personale con 4448 punti e ora l’obiettivo è fare ancora meglio ai Campionati Italiani”, ha dichiarato Ciavatta al termine della gara.

La preparazione nelle prove multiple richiede competenze tecniche trasversali e un lavoro specifico su discipline diverse. Per questo l’atleta è seguita da uno staff di tecnici che operano in sinergia per valorizzarne al meglio le qualità: Licia Pari (velocità e mezzofondo), Alessandro Fabbri (lanci), Roberto Balducci (ostacoli), Giuseppe Brezza (salto in alto) e Denis Libofsha (salto in lungo).

Grande soddisfazione anche da parte del direttore tecnico Licia Pari, dichiarazione condivisa dal presidente dell’Atletica Santamonica Misano, Franco Zamagni:

“C’è grande soddisfazione per la sinergia del lavoro di gruppo tra noi tecnici: l’obiettivo era portare Giulia nelle migliori condizioni per affrontare l’eptathlon e, grazie anche alla sua determinazione, siamo riusciti a raggiungere quanto ci eravamo prefissati. Brava Giulia, siamo molto orgogliosi di te.”

Un risultato che conferma la crescita dell’atleta e pone basi importanti in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.