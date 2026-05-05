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Atletica, Giulia Ciavatta campionessa regionale nell’eptathlon allieve

L'atleta dell'Atletica Santamonica di Misano ha ottenuto il punteggio complessivo di 4448 punti, suo record personale

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
05 maggio 2026 16:54
Atletica, Giulia Ciavatta campionessa regionale nell’eptathlon allieve - Il podio
Il podio
Misano Adriatico
Sport
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Ottimo risultato per Giulia Ciavatta, che conquista il titolo di campionessa regionale nelle prove multiple. Sabato 2 e domenica 3 maggio, sulla pista di Cesena, l’atleta ha preso parte all’eptathlon categoria allieve, imponendosi con un punteggio complessivo di 4448 punti, che rappresenta anche il suo nuovo record personale.

Una gara solida e ben gestita in tutte le discipline, che ha permesso a Ciavatta di costruire il successo prova dopo prova, confermando qualità tecniche e grande versatilità, elementi fondamentali nelle prove multiple.

Questo il dettaglio delle prestazioni:

100 ostacoli: 14.97 (+0,9)

Salto in alto: 1,62

Getto del peso: 11,05

200 metri: 27.50 (-2,2)

Salto in lungo: 4,80 (+0,5)

Lancio del giavellotto: 23.82

800 metri: 2:28.83

“Sono soddisfatta di come ho affrontato tutte le prove, anche se so di avere ancora margini di miglioramento, soprattutto nel salto in lungo che non è andato come speravo. Sono molto contenta di aver ottenuto il nuovo record personale con 4448 punti e ora l’obiettivo è fare ancora meglio ai Campionati Italiani”, ha dichiarato Ciavatta al termine della gara.

La preparazione nelle prove multiple richiede competenze tecniche trasversali e un lavoro specifico su discipline diverse. Per questo l’atleta è seguita da uno staff di tecnici che operano in sinergia per valorizzarne al meglio le qualità: Licia Pari (velocità e mezzofondo), Alessandro Fabbri (lanci), Roberto Balducci (ostacoli), Giuseppe Brezza (salto in alto) e Denis Libofsha (salto in lungo).

Grande soddisfazione anche da parte del direttore tecnico Licia Pari, dichiarazione condivisa dal presidente dell’Atletica Santamonica Misano, Franco Zamagni:

“C’è grande soddisfazione per la sinergia del lavoro di gruppo tra noi tecnici: l’obiettivo era portare Giulia nelle migliori condizioni per affrontare l’eptathlon e, grazie anche alla sua determinazione, siamo riusciti a raggiungere quanto ci eravamo prefissati. Brava Giulia, siamo molto orgogliosi di te.”

Un risultato che conferma la crescita dell’atleta e pone basi importanti in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.

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