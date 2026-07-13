Atletica, il Meeting Libertas Rimini prepara il grande appuntamento tricolore

Martedì 14 luglio allo Stadio Romeo Neri una giornata di gare con protagonisti assoluti, Cadetti e Ragazzi in vista dei Campionati Italiani di Firenze

Il cammino verso i Campionati Italiani di atletica, che si svolgeranno il 25 e 26 luglio a Firenze, procede spedito e ogni riunione è utile per mettersi alla prova, per svolgere le ultime rifiniture in vista di quello che per tanti è l’appuntamento principe della stagione.

È così anche per il Meeting Libertas Rimini in programma martedì 14 luglio allo Stadio Romeo Neri. Gli organizzatori dell’Atletica Libertas Rimini, forti della tradizione legata all’evento, hanno predisposto un programma di gare molto intenso che affianca alle prove per le categorie assolute anche quelle per i più giovani.

Il programma prenderà il via alle ore 17:45, ma solo un’ora dopo è prevista la prima gara assoluta, i 200 femminili, seguiti dall’identica prova maschile alle ore 19:00. Alle 19:45 in programma gli 800, prima femminili e poi maschili, stesso ordine per i 5000, con le donne in gara alle 20:15 e gli uomini per la conclusione della riunione alle 20:45. Per quanto riguarda la categoria Cadetti, in programma le gare su 80 e 1000 metri e i concorsi dell’asta e del lungo.

Per i ragazzi, previste le prove su 60 e 1000 metri e il salto in alto.

Iscrizioni ancora aperte, online fino alle ore 14:00 di lunedì.