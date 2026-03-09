Atletica leggera: Leon Ceccarelli vince la Kids’ Run di Cesenatico

Oltre 600 giovani atleti, dai 5 ai 15 anni, in pista allo Stadio A. Moretti per le gare giovanili che hanno aperto la 36ª Attraverso Cesenatico

Sabato 7 marzo la pista dello Stadio Comunale A. Moretti ha ospitato le gare giovanili che hanno fatto da preludio alla 36ª edizione della corsa su strada “Attraverso Cesenatico”. All’evento hanno preso parte oltre 600 giovani atleti, dai 5 ai 15 anni, pronti a sfidarsi in pista tra entusiasmo, sport e divertimento. Presente anche la San Marino Athletics Academy con alcuni atleti della propria scuola di atletica leggera. Nella categoria esordienti (5-6 anni), Filippo Rastelli e Leonardo Santini hanno affrontato con grande energia i 200 metri di gara, correndo tutto d’un fiato e vivendo un’esperienza ricca di emozioni, a partire dal tradizionale tombolone iniziale. A seguire, Tommaso Casadio, 7 anni, impegnato nel giro di pista, ha gestito al meglio la distanza dimostrando buona determinazione e controllo della gara. Nella categoria ragazze, Emma Buscarini e Silvia Macina, entrambe nate nel 2013, hanno percorso i 1000 metri con impegno, concludendo la gara a metà classifica dopo una prova combattuta.

Grande protagonista della giornata è stato Leon Ceccarelli, che nella stessa categoria ha imposto fin da subito il proprio ritmo, staccando gli avversari metro dopo metro. Con una gara decisa e ben condotta è riuscito a conquistare la vittoria con un ampio margine.

Leon Ceccarelli

Gli atleti, allenati dalla coach Paola Carinato, al termine delle gare sono stati premiati con un uovo di Pasqua dalla società organizzatrice, la ASD Team Cesenatico, a coronamento di una giornata di sport e festa dedicata ai più giovani