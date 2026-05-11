Atletica, Regionali Master: donne campionesse per la 19esima volta

A Castelfranco Emilia la squadra maschile primeggia per la prima volta

Ancora una volta protagonista assoluta l’Atletica Santamonica Misano, che ai Campionati Regionali di Società Master, disputati il 9 e 10 maggio 2026 a Castelfranco Emilia, ha conquistato uno straordinario doppio successo destinato a entrare nella storia della società.

La squadra femminile si è confermata campione regionale, totalizzando 13.016 punti nelle 13 gare previste dal programma e centrando, allo stesso tempo, il 19° podio consecutivo nella manifestazione regionale. Un dominio costruito stagione dopo stagione grazie alla qualità tecnica, alla profondità del gruppo e a una presenza competitiva in tutte le discipline: dalla velocità agli ostacoli, dal mezzofondo alla marcia, passando per salti, lanci e staffette.

Ma il risultato che rende il 2026 ancora più speciale è arrivato dal settore maschile. Gli uomini dell’Atletica Santamonica Misano hanno conquistato per la prima volta il titolo regionale di società Master, chiudendo con 10.900 punti su 13 gare e completando così una storica doppietta.

Un traguardo inseguito per anni e finalmente ottenuto, che premia il lavoro costruito nel tempo dalla società, grazie all’impegno di atleti, tecnici e dirigenza e alla capacità di creare un gruppo competitivo in tutte le specialità.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore tecnico Licia Pari: “Sono profondamente orgogliosa dei miei atleti. Nonostante le piccole e grandi difficoltà che l’età a volte può presentare, in loro non manca mai uno spirito goliardico e quella sana competizione che ci mantiene giovani, vitali e incredibilmente competitivi.”

L’attenzione si sposta ora sui prossimi appuntamenti nazionali. Il 23 e 24 maggio, proprio a Misano Adriatico, si svolgeranno i Campionati Italiani Master di staffette, prove multiple e 5 chilometri su strada.

Per gli atleti dell’Atletica Santamonica Misano sarà l’occasione di gareggiare sulla pista di casa a poche settimane dal successo regionale, in un appuntamento che porterà a Misano società e atleti provenienti da tutta Italia.