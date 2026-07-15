Atletica Santamonica Misano sul podio d'Italia alle Finali Nazionali CDS Master

La squadra femminile conquista il bronzo, quella maschile chiude al decimo posto. Doppio titolo italiano per Monia Federici

A Roma la squadra femminile conquista il bronzo nazionale, quella maschile chiude al decimo posto. Doppio titolo italiano per Monia Federici, che firma anche il primato regionale nei 1500 metri SF55; primato regionale nel salto triplo SF55 anche per Maria Luisa Giudici.Due titoli italiani, due primati regionali, il bronzo della squadra femminile e il decimo posto della formazione maschile. È questo il bilancio della trasferta dell'Atletica Santamonica Misano a Roma, dove l'11 e 12 luglio si sono disputati i Campionati Italiani Individuali Master e la Finale Nazionale dei Campionati di Società Master (CDS).Il bronzo di Roma conferma la squadra femminile dell'Atletica Santamonica Misano tra le protagoniste dell'atletica master nazionale, dopo il titolo italiano conquistato nel 2024, mentre la formazione maschile consolida una crescita che l'ha portata a chiudere tra le prime dieci società d'Italia.Protagonista del fine settimana è stata Monia Federici, che nei 1500 metri SF55 ha conquistato il titolo italiano con il tempo di 5'03"43, prestazione che rappresenta anche il nuovo Primato Regionale di categoria. Per l'atleta della Santamonica è arrivata anche la vittoria nei 3000 metri SF55, chiusi in 10'54"90, contribuendo in maniera determinante al terzo posto della squadra femminile.Da sottolineare anche la prestazione di Maria Luisa Giudici, che nel salto triplo SF55 ha ottenuto il nuovo Primato Regionale con la misura di 9,10 metri. Giudici ha inoltre conquistato il 3° posto nel salto in lungo con 4,55 metri.Il terzo posto nazionale della formazione femminile è stato costruito grazie a una prestazione corale. Determinante anche il 3° posto della staffetta 4×400 SF55, composta da Victoria Constantin, Monia Federici, Alessandra Spadini ed Elena Borghesi, oltre ai punti conquistati dall'intera squadra nelle diverse specialità, che hanno permesso all'Atletica Santamonica Misano di salire sul podio nazionale.Positiva anche la prova della squadra maschile, che ha concluso la Finale Nazionale al 10° posto, recuperando posizioni nel corso della seconda giornata. Tra le migliori prestazioni spicca il 2° posto di Federico Battistutta nel giavellotto SM60 con la misura di 46,96 metri. Determinante, come per la squadra femminile, è stato soprattutto il contributo corale di tutti gli atleti, che ha consentito alla Santamonica di chiudere tra le prime dieci società italiane.«Siamo molto soddisfatti di questa sinergia che continua a permetterci di ottenere risultati importanti a livello nazionale» commentano il Presidente Franco Zamagni e il Direttore tecnico Licia Pari. «Questi traguardi sono il frutto dell'impegno di un gruppo unito, nel quale ogni atleta dà il proprio contributo. Un grazie di cuore a tutti coloro che mettono anima e corpo in questo sport e dedicano il loro tempo e la loro passione per far crescere e dare prestigio alla nostra società.» Figura 1 Squadra Master Atletica Santamonica Misano alla fase Nazionale CDS Roma 2026