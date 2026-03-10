Atletica Santamonica protagonista ai Tricolori Master: 22 medaglie

In bacheca nove ori, nove argenti e quattro bronzi. Otto nuovi primati regionali nelle rispettive categorie

Straordinario risultato per le atlete e gli atleti dell’Atletica Santamonica Misano ai recenti Campionati Italiani Indoor e Lanci Invernali Master. La squadra ha conquistato ben 22 medaglie complessive – 9 ori, 9 argenti e 4 bronzi – impreziosite da otto nuovi primati regionali nelle rispettive categorie.

Un risultato che conferma l’eccellente livello del gruppo e la grande competitività della società nel panorama nazionale master.

Otto nuovi primati regionali

Uno dei nuovi record è arrivato nel settore dei Lanci Invernali grazie a Federico Battistutta, nuova presenza nella categoria SM60. L’atleta ha scagliato il giavellotto da 600 grammi a 47,36 metri, migliorando il precedente primato regionale di 46,98 metri stabilito nel 2017 da Paolo Franceschi.

Gli altri sette primati regionali sono stati stabiliti nelle gare indoor.

Grande protagonista Victoria Constantin (SF65), che ha migliorato due record regionali. Nei 60 metri ha fermato il cronometro a 9”56, superando il precedente 9”65 della compagna di squadra Graziella Cermaria (2024). Nei 200 metri ha poi migliorato il proprio primato stabilito lo scorso anno ad Ancona, passando da 32”72 a 32”16, prestazione che le è valsa anche il titolo italiano.

Nel settore della marcia, Florence Di Muro (SF50) ha ritoccato il proprio record regionale nei 3000 metri indoor, portandolo da 16’52”55 a 16’45”34.

Nuovo primato anche per Vittoriana Gariboldi, che nel getto del peso SF60 con 7,40 metri ha migliorato il precedente record regionale detenuto dal 2007 da Paola Clo’ con 6,50 metri. Nelle tabelle compare anche la misura di 8,40 metri con l’attrezzo da 3 kg ottenuta da Angela Fratini, superiore ma realizzata nella categoria SF65.

Nei 3000 metri di marcia SF45, Maria Letizia Ronci ha stabilito il primato regionale con 18’10”66, record precedentemente non assegnato e calcolato prendendo come riferimento la miglior prestazione della categoria superiore.

Tra gli uomini, Stefano Tamburini ha migliorato il record nei 400 metri SM65 con 1’05”16, superando il precedente 1’06”07 stabilito nel 2022 da Zaccaria Facchini.

Infine primato regionale anche per la staffetta 4x200 SF60 dell’Atl. Santamonica Misano composta da Licia Pari, Alessandra Barilli, Vittoriana Gariboldi e Victoria Constantin, che ha portato il record regionale da 2’12”42 (2025) a 2’11”25, migliorando un primato che già apparteneva alla società.

Da segnalare inoltre l’impresa di Gastone Chiarini, già detentore del primato regionale nel salto con l’asta SM85 con 2,00 metri (eguagliato quest’anno). Il 9 marzo 2025 a Padova ha stabilito anche il primato italiano SM85 con la misura di 2,10 metri, che rappresenta naturalmente anche il nuovo primato regionale.

Il medagliere Santamonica

Il bottino complessivo della squadra è stato di 22 medaglie: 9 ori, 9 argenti e 4 bronzi.

Medaglie d’oro

• Victoria Constantin – 200 m F65

• Elena Borghesi – 1500 m e 800 m F40

• Monia Federici – 3000 m F55

• Monia Talacci – lancio del disco F50

• Francesco Arduini – salto in alto M50

• Federico Battistutta – giavellotto M60

• Gastone Chiarini – salto con l’asta M85

• Tarcisio Venturi – getto del peso M75

Medaglie d’argento

• Victoria Constantin – 400 m F65

• Florence Di Muro – marcia F50

• Stefano Tamburini – 400 m M65

• Tarcisio Venturi – martello e martellone M75

• Franco Zamagni – 60 m M65

• Massimo Benedetti – martellone M65

• Licia Pari, Alessandra Barilli, Vittoriana Gariboldi, Victoria Constantin - Staffetta 4x200 F60

Medaglie di bronzo

• Tarcisio Venturi – lancio del disco M75

• Potito Porreca, Franco Zamagni, Stefano Tamburini, Marco Aloi - Staffetta 4x200 M60

• Victoria Constantin – 60m F65

• Vittoriana Gariboldi – 60 ostacoli F60

Tra titoli italiani, podi e primati regionali, l’Atletica Santamonica Misano conferma ancora una volta la propria tradizione vincente nel movimento master, dimostrando come passione, esperienza e spirito di squadra possano tradursi in risultati di altissimo livello.