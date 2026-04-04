Atletica Santamonica sul tetto d'Europa

Elena Borghesi e Victoria Constantin ai campionati Master Indoor di Torun: oro e argento

In occasione dei Campionati Europei Master Indoor di Torun (Polonia), l’Atletica Santamonica ha ottenuto risultati di rilievo con le proprie atlete impegnate nella manifestazione continentale.

Elena Borghesi ha conquistato la medaglia d’oro nei 1500 metri categoria F40, vincendo la gara con il tempo di 4’51”.

Victoria Constantin ha ottenuto la medaglia d’argento nei 400 metri categoria F65 con il tempo di 1’14”29, prestazione che costituisce anche il nuovo primato italiano di categoria. Nel corso della manifestazione ha inoltre stabilito i propri primati personali nei 60 metri (9”55) e nei 200 metri (31”93).

I risultati ottenuti a Torun rappresentano un traguardo di rilievo per l’Atletica Santamonica, che conquista il primo titolo europeo master della propria storia e conferma la propria presenza a livello internazionale nel settore master.